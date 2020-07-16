Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.

В британском центре кибербезопасности считают, что хакеры совершали атаки на организации, участвовавшие в создании препарата от COVID-19. В Лондоне полагают, что преступники "почти наверняка" связаны с российской разведкой.

Дмитриев указал на отсутствие доказательств. По его мнению, в Британии пытаются очернить российскую вакцину, поскольку боятся ее успеха.

"Она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной", – сказал глава РФПИ в интервью британскому Times Radio, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что у Москвы просто нет необходимости красть эти разработки, поскольку англо-шведская биофармацевтическая компания рассказала все "секреты" российским коллегам.

"Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау", – объяснил Дмитриев.

В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Британия заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ назвал обвинения голословными. В российском посольстве тоже усомнились в стремлении британских коллег разобраться в ситуации.