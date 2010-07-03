Столичные активисты проследят за сожжением чучел на Масленицу

Контролировать парки во время масленичных гуляний будут активисты "Безопасной столицы". Они проследят, чтобы горожане правильно сжигали чучела, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на координатора проекта Антона Акишина.
Как пояснил Акишин, координаторы и активисты есть в каждом округе. Если они увидят, что огонь разводят там, где этого делать нельзя, то напомнят правонарушителям об ответственности.
С 1 по 10 марта в столице пройдет фестиваль "Московская Масленица", который охватит 23 площадки.
Для гостей выступят около 350 творческих коллективов. В программу включены концерты, мастер-классы и бесплатные экскурсии.
Посетителям фестиваля предложат фермерские продукты из 20 регионов России. Москвичи смогут попробовать более 70 видов сыров, свыше 30 видов чая, 30 видов мясных деликатесов, а также более 40 видов рыбы и морепродуктов.
В Москве стартовал фестиваль "Московская Масленица"
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