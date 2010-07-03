Москву украсили праздничными плакатами к 8 Марта и Масленице

Столицу украсили поздравительными весенними плакатами, которые напоминают о приближении Международного женского дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Плакаты можно увидеть на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Кроме того, красочные открытки транслируются на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.
7 и 8 марта в 18:23 на фасадах "домов-книжек" на Новом Арбате запустят красивые тематические видеоролики. Как рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев, на Тверской улице и на Арбате уже заработала традиционная праздничная подсветка.
Украсили Москву и к Масленице. По всему городу развесили 550 тематических плакатов с изображением солнца и блинов. С 1 по 10 марта в столице пройдет фестиваль "Московская Масленица". Фестиваль охватит 23 площадки. В центре и округах Москвы откроются 15 площадок, остальные расположатся в парках. Гостей фестиваля угостят блинами, приготовленными по старинным и современным рецептам.
Фестиваль не только познакомит горожан с новыми вкусами, но и даст возможность освоить необычные рецепты. Всего на площадках будут работать 11 кулинарных школ. Бесплатные занятия ждут детей в павильонах на площадях Революции и Славы, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Хачатуряна и Митинская, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, в Зеленограде и в Троицке. Участниками раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также полосатых блинов. Еще специалисты покажут, как делать блины с припеком, бездрожжевые блины и блинный пирог с овощами.
Кроме того, гостей фестиваля научат работать на гончарном круге, делать соломенных кукол, помогут освоить азы жостовской росписи. Также в программе – спектакли для детей и взрослых, выступления музыкальных коллективов.
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