ЦОДД призвал водителей быть внимательнее из-за снегопада в Москве

Фото: ТАСС/Александр Петров
Столичный Центр организации дорожного движения попросил водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды. В городе идет снег, местами образовалась гололедица. Общественный транспорт работает в штатном режиме.
Автомобилистам необходимо избегать необоснованных маневров и резких торможений, строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Для поездок горожанам советуют пользоваться общественным транспортом, полностью подготовленным к работе в непогоду.
28 ноября в столице может выпасть до четырех сантиметров снега. Температура будет держаться в районе трех градусов ниже нуля. Сугробов в Москве пока не предвидится.
На 29 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного усиления ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
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