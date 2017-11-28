ЦОДД призвал водителей быть внимательнее из-за снегопада в Москве

Фото: ТАСС/Александр Петров

Столичный Центр организации дорожного движения попросил водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды. В городе идет снег, местами образовалась гололедица. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

Автомобилистам необходимо избегать необоснованных маневров и резких торможений, строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Для поездок горожанам советуют пользоваться общественным транспортом, полностью подготовленным к работе в непогоду.

28 ноября в столице может выпасть до четырех сантиметров снега. Температура будет держаться в районе трех градусов ниже нуля. Сугробов в Москве пока не предвидится.

На 29 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного усиления ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.