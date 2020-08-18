Москва онлайн: заседание по делу актера Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

19 августа в Пресненском суде состоится очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова.

18 августа прошло заседание по существу. Гособвинение закончило представление доказательств, а в среду свои доказательства начнет представлять адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Он проведет допрос артиста и свидетелей.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. В свою очередь, старший сын Виталий Захаров заявил в суде иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей.

Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Смотрите трансляцию 19 августа в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.