Защита Ефремова начнет предоставлять доказательства 19 августа

Видео: Москва 24

Пресненский суд Москвы назначил очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 19 августа. Оно состоится в 10:00.

Заседание отложили по просьбе защиты актера. Гособвинение закончило представление доказательств, а в среду свои доказательства начнет представлять адвокат Ефремова, пройдет допрос артиста и свидетелей. Адвокат попросил перенести слушание, чтобы подготовиться.

Ефремов покинул суд в сопровождении сотрудников ФСИН.

18 августа прошло заседание по существу. Несмотря на плохое самочувствие, о котором сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер прибыл в суд. Однако в инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.

Младший сын погибшего в ДТП Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь. В свою очередь, старший сын Виталий Захаров заявил в суде иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей.

Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Вдова Захарова заявила, что относится к Ефремову как к убийце, и попросила суд назначить справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".