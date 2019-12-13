"Лебединое озеро" Евгения Плющенко. Прямой эфир

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На площади Революции в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" проходит премьерный показ ледового балета "Лебединое озеро". Автор постановки – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Москвичи и гости столицы также смогут увидеть ледовые спектакли Петра Чернышева и Татьяны Навки, которые пройдут в Новопушкинском сквере, на Святоозерской улице и в сквере у Гольяновского пруда.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 13 января. Праздничная программа зимнего фестиваля ждет жителей всех округов Москвы. Взрослые и дети увидят уличные шоу, поиграют в керлинг, освоят сноуборд, посетят кулинарные мастер-классы и отведают рождественские угощения.