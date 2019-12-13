Москва онлайн: экскурсия по фестивалю "Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

14 декабря корреспондент Москвы онлайн проведет экскурсию по главной площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" – по площади Революции.

В прямом эфире вы узнаете, как на открытом огне готовится национальный литовский и польский торт шакотис. Затем вы проследите за работой эльфов на рождественской почте и, конечно, посетите карамельную мастерскую.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" принес волшебство во все округа столицы. До 13 января можно будет посетить творческие мастерские, мастер-классы по керлингу и хоккею, посмотреть спектакли и ледовые шоу.

Смотрите трансляцию 14 декабря в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.