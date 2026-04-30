30 апреля, 13:00

Блогер Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) прошла четвертый курс химиотерапии. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на ее друга Георгия Камаева.

Он отметил, что у лечения наблюдается положительная динамика, однако состояние блогера все еще оценивается как нестабильное.

"Безусловно, очень важен эмоциональный фон и внутренний настрой. И я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит. Поэтому в моменты хорошего самочувствия она старается не терять ни минуты и проживать эту жизнь во всей ее полноте", – сказал Камаев.

Друг блогера добавил, что для Лерчек важна социальная поддержка неравнодушных людей.

В 2024 году против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело, обвинив их в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале этого года Лерчек родила сына от жениха Луиса Сквиччиарини. Позднее у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело приостановлено до выздоровления Лерчек.

