Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 16:02

Регионы

В Дагестане и Чечне восстановили важную инфраструктуру, поврежденную паводками

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Все системы жизнеобеспечения населения в Дагестане и Чечне, которые были нарушены из-за паводков, восстановлены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Глава ведомства Александр Куренков провел заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий стихийного бедствия в этих регионах. В ходе собрания было озвучено, что в Дагестане из двух пунктов временного размещения домой вернулись все 66 человек, включая 17 детей.

В настоящее время правительство региона продолжает расчистку подмостовых пространств для безопасного прохождения паводковых вод. Превентивные меры должны снизить риски во время штормового предупреждения 15–17 мая.

Вместе с тем, продолжили в пресс-службе, особое внимание уделяется финансовым выплатам: уже почти 29 тысяч пострадавших жителей республик получили различные пособия и компенсации.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в Дагестане и Чечне в конце марта на фоне обильных осадков. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Из-за последствий паводков было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей.

К середине апреля ситуацию удалось стабилизировать. В частности, все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни освободились от воды.

Читайте также


регионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика