Экс-депутата Рады Киву убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в России убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы, сообщает РИА Новости из зала суда.

В среду, 13 мая, Мособлсуд начал рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна с участием присяжных заседателей – ему предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

По информации прокурора, неустановленные сотрудники спецслужб Украины руководствовались личной неприязнью к Киве, поэтому связались с Амирханяном – знакомым экс-депутата и фигурантом уголовного дела о хищении средств.

При этом бизнесмен также испытывал к Киве личную неприязнь, поскольку он не хотел помогать с освобождением от уголовной ответственности. В связи с этим он выдал информацию о месте нахождения бывшего депутата, распорядке его дня, передвижениях и образе жизни. Амирханян знал, что эти сведения будут использованы для убийства.

Злоумышленники, используя полученные данные, следили за Кивой и ждали, когда он выйдет на прогулку. После того, как они застрелили экс-депутата, сотрудники спецслужб скрылись.

Тело депутата было найдено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района в декабре 2023 года. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители обнаружили на теле убитого пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Амирханян был арестован 16 сентября 2025 года. По версии следствия, бизнесмен передавал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины (СБУ).

