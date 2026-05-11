11 мая, 13:13

Происшествия

Пожар в цеху "Северстали" в Череповце локализован

Фото: МАХ/"Череповец - Х"

Пожар в цеху "Северстали" в Череповце на площади 300 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Вологодской области.

О возгорании в цеху "Северстали" в Череповце стало известно утром 11 мая. По словам главы города Андрея Накрошаева, там загорелись бочки с бензолом и маслом.

Ранее пожар произошел в промзоне Нижнекамска. В ходе работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука возникло воспламенение газовой смеси на площади 1 тысяча квадратных метров, за которым последовал взрыв.

В результате происшествия пострадали 72 человека. Из них 10 были доставлены в Москву спецбортом МЧС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

