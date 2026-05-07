Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:45

Политика
Главная / Новости /

NBC: Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за Саудовской Аравии

Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за Саудовской Аравии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп приостановил "Проект Свобода" в Ормузском проливе после запрета Саудовской Аравии использовать свои базы и небо. Об этом пишет RT со ссылкой на источники NBC.

"Королевство проинформировало США, что не позволит американским военным совершать полеты с базы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий", – говорится в материале.

Трамп объявил о временной остановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе 6 мая. По словам американского лидера, реализация миссии будет приостановлена на короткий срок. При этом действующая блокада сохраняется в полном объеме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Кроме того, она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США начали блокаду канала. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

Новости мира: Трамп заявил о приостановке "Проекта Свобода" в Ормузском проливе

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика