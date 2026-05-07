07 мая, 10:22

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще четырех беспилотников, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – подчеркнул глава города.

Ранее Собянин заявил о том, что средства ПВО Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, летевших на столицу. На фоне продолжающихся атак дронов ВСУ аэропорты Внуково и Домодедово объявили о временном ограничении работы.

Шереметьево переходило к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами, но сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

