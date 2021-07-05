В "Турпомощи" рассказали, что нужно знать туристу при заражении COVID-19 за рубежом

Более 100 российских туристов оказались на принудительной изоляции по прилете на Кубу. У всех у них диагностировали COVID-19, хотя некоторые из отдыхающих прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также сдали отрицательные ПЦР-тесты перед вылетом. Рассказываем, как подготовиться к зарубежной поездке с учетом возможности заразиться COVID-19.



Отдохнуть на изоляции

Генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе сообщила, что как минимум 137 россиян остаются на принудительной изоляции из-за подозрения на коронавирус. Ранее сообщалось, что речь может идти более чем о 150 отдыхающих из России.

"По состоянию на 4 июля с положительными тестами (в изоляции. – Прим. ред.) находятся 127 человек с тех рейсов, которые прибыли 30 июня и 1 июля. Мы ждем результатов повторных тестов 80 человек, которые прилетели 1 июля, пока результатов нет. Что касается людей, прибывших рейсами 3 июля, положительных 10 человек", – пояснила она.

Сами туристы, которые оказались в заточении на Кубе, заявляют, что никто из них не имеет симптомов COVID-19. Многие прошли вакцинацию и привезли с собой отрицательные результаты ПЦР-тестов, сделанных в день вылета.





Нана Мгеладзе генконсул РФ на Кубе Кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях.

При этом российским дипломатам удалось добиться решения о том, чтобы все туристы дожидались разъяснения ситуации в своих номерах в гостиницах.

Ранее в Ростуризме заявили, что часть россиян, которых изолировали, смогли покинуть номера. По данным ведомства на утро 5 июля, 103 человека после прохождения повторного тестирования на коронавирус продолжили отдых. Еще 89 туристов ждут обновленных результатов тестов. Посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья на встрече в МИД России также заверил, что кубинская сторона примет все меры для скорейшего решения ситуации с россиянами.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила, что в подобных случаях путешественникам не полагаются компенсации за сорванный отдых на Кубе. По ее словам, туристов заранее уведомляют о том, что такая ситуация может произойти.

"Если тест положительный, туристов направляют в обсерватор. Это неприятно, особенно когда нет никаких симптомов, но таковы правила", – отметила Ломидзе.

На Кубе в последние две недели резко выросло число заражений COVID-19. Показатель увеличился с 1,5 тысячи до 3,4 тысячи человек ежедневно, причем больше всего инфицированных выявлены именно на курортах, в частности в Варадеро.



Как застраховаться от проблем за рубежом?

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с Москвой 24 посоветовал российским туристам, отправляющимся за рубеж, прежде всего быть готовыми к трудностям, которые могут произойти из-за ошибочного ПЦР-тестирования. При этом, по его словам, ни в коем случае нельзя покупать ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации.

"Когда вы планируете зарубежную поездку, то обычно это делаете не за 2–3 дня до вылета, а как минимум за 2 месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы пройти полный курс вакцинации и получить надлежащую защиту", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Осауленко порекомендовал всем оформлять перед поездкой медицинский полис, покрывающий лечение при COVID-19.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Надо посмотреть, что включает в себя эта страховка, какие виды медицинских услуг: лечение, госпитализацию, эвакуацию. По возможности в нынешней ситуации нужно заложить туда максимально возможное количество услуг на случай заболевания.

Собеседник Москвы 24 добавил, что страховка при COVID-19 входит в стоимость большинства турпакетов, однако ее наличие следует уточнять у оператора при покупке путевки. В случае отсутствия страхового полиса все лечение будет оплачиваться за счет самого туриста, заключил он.