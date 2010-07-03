Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в Дубае

С 10 сентября российские авиакомпании планируют возобновить полеты в Дубай. Также в начале осени стало известно об открытии границ с Мальдивами и Египтом. Кроме того, для посещения доступны Турция, Танзания и Великобритания, однако у всех стран свои правила приема россиян. Разбираемся, во сколько туристам обойдется отдых в крупнейшем городе Арабских Эмиратов и на каких условиях можно его посетить.



Отдых с условиями

В генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах (ОАЭ) рассказали, когда российские компании планируют возобновить авиасообщение с крупнейшим городом в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании", – сообщили в генконсульстве.

Уточняется, что граждане летали эмиратской авиакомпанией, которая раз в неделю на обратном пути из России после ввозного рейса забирала пассажиров до Дубая. "Поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", – добавили в консульстве.

Однако отдыхающим придется следовать ряду условий. Туристам необходимо сдать тест на коронавирус по прилете, а до получения результатов исследования соблюдать режим самоизоляции. Ответы приходят туристу в мобильном приложении для трекинга в течение 48 часов.

Кроме того, россияне обязаны иметь при себе отрицательный результат теста, сделанный за 96 часов до вылета на отдых. Он должен быть оформлен на английском языке. Также следует приобрести международную страховку, которая включает в себя лечение COVID-19. Без документа лечение может обойтись туристу минимум в 1,5 миллиона рублей.

С 1 августа Россия возобновила полеты в турецкие города Анкару и Стамбул. Также открылось авиасообщение с Великобританией. Разрешены полеты и в Танзанию, но прямые рейсы из России туда не следуют. С 10 августа вернули рейсы в другие города Турции – Анталью, Бодрум и Даламан, а с 15 августа открылись границы со Швейцарией. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Египтом и Мальдивами.



Цены не ударят по карману?

Дубай – одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян в осенне-зимний период. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

"Открытие направления очень радует, потому что оно востребовано у россиян. Оно может быть как очень дорогим, так и средней ценовой категории. Думаю, цены будут примерно на уровне прошлого года: неделю на двоих можно отдохнуть в пределах 50-70 тысяч рублей в отеле 3-4 звезды", – добавил эксперт.

В свою очередь, руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Наталья Анисимова рассказала Москве 24, что ОАЭ входит в топ стран, открытия авиасообщения с которыми россияне ждали больше всего.

"Как только стало известно о скором возобновлении авиасообщения с Дубаем, рост поиска билетов в ОАЭ вырос в пять раз по сравнению с концом августа. Однако пока сложно прогнозировать, каким будет реальный спрос на авиабилеты. Это будет зависеть от многих факторов, среди которых цены на них, эпидемиологическая обстановка, требования к путешественникам и ограничения в связи с пандемией во время и после поездки", – сказала эксперт.

Кроме того, по словам Анисимовой, Дубай входит в топ-10 зарубежных направлений по продажам с 1 сентября. Она добавила, что в сентябре цены на авиабилеты туда в среднем начинаются от 32 тысяч рублей. Однако есть отдельные даты, когда в этом же месяце можно улететь в Дубай прямым рейсом от 23 тысяч рублей, а с пересадкой в Стамбуле – от 15-16 тысяч.





Наталья Анисимова руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" Но в целом в октябре лететь гораздо выгоднее: почти на каждый день октября можно найти билеты за 12-14 тысяч, есть много дат, когда можно улететь за 9-10 тысяч рублей. Причем это прямые рейсы. На Новый год минимальная планка – 13-14 тысяч рублей (это цены с пересадкой в Стамбуле 30-31 декабря). На первые числа января билеты у некоторых авиакомпаний стоят от 15-16 тысяч.

В Дубае, по словам специалиста, можно активно отдохнуть, увидеть бескрайние пустыни, покататься на верблюдах. Тем, кто любит осматривать достопримечательности и познавать страну через архитектуру, стоит посетить самые значимые места Дубая – Пальмовый остров, отель "Парус", небоскреб "Бурдж-Халифа" и старый город Дейра, заключила Анисимова.

