Новые туристические предложения появились на платформе Russpass

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На платформе Russpass появились новые туристические предложения от Брянской, Ивановской, Московской, Орловской, Тюменской областей и Ставропольского края. Эти предложения помогут путешественникам спланировать индивидуальный маршрут, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Среди них – тематические туры, квесты и индивидуальные маршруты", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что для ценителей русской литературы Брянская область подготовила тематический тур, посвященный Федору Тютчеву. Участники тура посетят парк, где любил гулять поэт, а также дом-музей. Для ценителей активного отдыха подготовлен квест, который поможет узнать больше о партизанском движении Брянщины.
Ивановская область предлагает отправиться в гости к Бабе-яге. Также можно поехать в однодневный тур и познакомиться с палехской лаковой миниатюрой.
Орловская область подготовила тематический детективный тур-квест. В нем собраны реальные факты и происшествия, которые случились в Орле в XIX веке. Также можно отправиться в тур-конструктор.
Кроме того, на платформе Russpass появились туры в Ставропольский край и в Сибирь. Все желающие смогут узнать, как проходит нефтеразвездка в Тюменской области, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что платформа Russpass запустила цикл видеороликов о столице. Видеоролики рассказывают о судьбе знаменитых животных, которые совершили орбитальный космический полет и вернулись на Землю, а также об Олимпиаде в 1980 году. Из видео также можно узнать о древней культуре и познакомиться с историей московского метро. Серию мини-историй подготовил журналист Владимир Раевский.
Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.
Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.
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