Эксперты оценили идею ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права

В новом регламенте по проведению экзамена на права может появиться отдельный перечень навыков вождения. Предложение поступило от МВД России. В список, содержащий 19 пунктов, в том числе входят элементы экзамена на площадке, которые планируют обязать выполнять в городе. Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Выясняем, зачем нужно нововведение и станет ли сложнее сдать экзамен на права.



Проверка в городских условиях

МВД России предложило добавить отдельный перечень навыков вождения в новый административный регламент по проведению экзамена на права. Список из 19 пунктов планируется закрепить в одном из приложений к документу.

В частности, кандидат в водители должен будет уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием заднего хода. Также необходимо уметь преодолевать железнодорожный переезд, проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, обгонять и перестраиваться на дороге с двумя и более полосами.

Кроме того, список содержит и некоторые навыки, которые проверялись ранее на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Отдельные требования могут коснуться и водителей автобусов, которые должны будут правильно останавливаться для безопасной посадки или высадки пассажиров.

С 1 апреля 2021 года должен вступить в силу обновленный порядок аттестации для будущих водителей. Для учеников автошкол отменяется практический экзамен на закрытых площадках, вместо этого инспекторы будут проверять навыки вождения в реальной обстановке – на автострадах, развязках, перекрестках.

Также изменения коснулись и критериев оценки водителей. Ошибки были разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. В отдельный блок отнесены грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена.

В том числе предлагается прекращать испытание, если водитель использует во время движения телефон или если не пристегнут ремень безопасности. Для успешной сдачи необходимо набрать менее пяти штрафных баллов. А вот экзамен для мотоциклистов проводить по-прежнему будут на автодромах.

Кроме того, ГИБДД рассматривает варианты переработки экзаменационных билетов на получение водительских прав с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП.



МВД предложило ввести отдельный перечень требований для экзамена на водительские права

Реалистичный экзамен

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов считает, что перечень навыков вождения в городских условиях позволит приблизить экзамен к реальному вождению. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

"Сейчас в автошколах по сути не учат ездить, а учат сдавать экзамен. Они ездят по одному и тому же участку улиц, потому что маршруты, как правило, известны, все дорожные знаки по пути курсант знает до уровня автоматизма. После получения водительского удостоверения, проезжая по другой улице, он просто перестает ориентироваться. Поэтому очень часто после обучения в автошколе начинающие водители вынуждены брать уроки у частных инструкторов и уже отрабатывать навыки вождения", – пояснил эксперт.





Максим Едрышов руководитель ФАР Я абсолютно согласен, что экзамен должен быть реалистичен. Здесь не стыдно посмотреть на опыт других стран. Например, во Франции в числе экзаменов есть вождение в ночное время, движение по автомагистралям. В Японии – кандидаты в водители переезжают вместе с инструктором железно-дорожные переезды – это особенность страны.

Автоэксперт уверен, что в будущем новые требования способны повлиять на безопасность дорожного движения. Однако, по его словам, это будет происходить не сразу, а постепенно, с каждой сменой поколения водителей. По мнению Едрышова, отработка элементов в городских условиях не должна привести к большому числу ДТП среди обучающихся.

"У инструктора и инспектора ДПС есть возможность остановить автомобиль в экстренной ситуации с помощью дополнительной педали. Они всегда следят за тем, как все происходит, и способны предотвратить возможное ДТП. Какие-то инциденты случаются, но крайне редко", – заключил он.

Гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в разговоре с Москвой 24 пояснил, что для ряда учеников, которые "обучаются на бегу", новые требования могут стать серьезным испытанием.





Вадим Мельников гендиректор экспертного центра "Движение без опасности" Для людей, которые проходят качественное обучение в хорошей автошколе с хорошими инструкторами никакой сложности не возникнет. Поэтому новые меры должны повлиять на то, что качество подготовки станет лучше.

По его словам, для выполнения новых нормативов как ученикам, там и инструкторам будет необходима дополнительная подготовка для успешной сдачи экзаменов "в условиях живого городского движения".