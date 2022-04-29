Какие транспортные ограничения ждут москвичей в первые майские выходные

В первые майские праздники в столице закроют часть станций метро в связи со строительством Большой кольцевой линии. Кроме того, на ряде улиц ограничат движение, в том числе из-за проведения "Московского мотофестиваля". Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Закрытие станций метро

С 30 апреля по 9 мая для пассажиров закроют участок Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дубровка" до "Волжской". Изменения в работе связаны со строительством пересадки с "Печатников" на одноименную станцию БКЛ.

На это время пассажирам лучше воспользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД. Тем, кто едет с "Дубровки" и "Кожуховской", посоветовали уезжать с "Автозаводской" или станции МЦК Дубровка. Тем, кто пользуется "Печатниками" или "Волжской", рекомендовали строить маршрут через станции МЦД Люблино и Текстильщики.



Фото: transport.mos.ru

Пассажирам участка "Люблино" – "Зябликово" проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию: нужно пересесть с "Зябликова" на "Красногвардейскую". Из районов Марьино, Печатники и Люблино можно доехать в центр на МЦД-2 от ближайших станций.

Кроме того, для удобства горожан запустят бесплатные компенсационные маршруты КМ. Автобусы КМ1 будут ходить от станции метро "Волжская" до "Текстильщиков". КМ2 будет перевозить пассажиров между "Волжской" и "Дубровкой" (с остановками у станций "Кожуховская", "Печатники" и МЦД Люблино), а КМ3 – между "Дубровкой" и "Печатниками" (с остановкой у станции "Кожуховская"). Всего на маршруты выведут около 200 автобусов-гармошек.

Для проезда компенсационного транспорта организуют 16 километров временных выделенных полос. Автомобилям такси по этим выделенкам ездить нельзя.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи с закрытием участка салатовой ветки в пяти районах на юго-востоке столицы вводятся дорожные ограничения. Для движения автомобилей закроют проезд по участку улицы Шарикоподшипниковской (от Новоостаповской до 1-й Машиностроения – в сторону области), Проектируемому проезду № 1423, улицам Курской и Балтийской и Северному тоннелю.

Также водителям нельзя будет выехать от домов 22, строений 18, 10 и 13, по Южнопортовой улице на Южнопортовый проезд. Кроме того, будет недоступен выезд от владения 28 по улице Трофимова на 1-й Южнопортовый проезд и от дома 37/1 по Люблинской на саму улицу.



Фото: transport.mos.ru

В районе введенных ограничений на многих участках также будет недоступна парковка, а шесть улиц станут односторонними. Более подробную информацию о перекрытиях и временно невозможных маневрах можно найти здесь.

Московский мотофестиваль

Для организации и проведения традиционного мотофестиваля несколько улиц в районе Садового кольца будут недоступны для автомобилистов. С 23:30 29 апреля до 15:00 30 апреля перекроют участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.



Фото: transport.mos.ru

Также 30 апреля нельзя будет проехать по участкам дорог в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, Авиаконструктора Микояна, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Садовом кольце, Ходынском бульваре, Ленинградском проспекте и его дублере. Движение перекроют с 11:50 и будут открывать по мере прохождения мотоколонны.



Кроме того, на улицах Чаянова, Фадеева, Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова будет недоступна парковка.

Ураза-Байрам

2 мая мусульмане начинают отмечать Ураза-Байрам. В связи с празднованием рядом с мечетями будут введены дорожные ограничения. С полуночи до 11:00 для проезда будут недоступны улицы Дурова (от проспекта Мира до Олимпийского проспекта), Щепкина (от Самарской до Садового кольца), Мещанская (от Садового до улицы Дурова) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового). Также перекроют Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), Выползов переулок (от улицы Дурова до дома 10 по Выползову).



Фото: transport.mos.ru

С 04:00 до 11:00 введут ограничения на следующих участках:

Большая Татарская (от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского);

Старый Толмачевский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой);

Малый Татарский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой);

Климентовский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой);

Озерковский переулок (от Большой Татарской до Озерковской набережной);

05:00 до 10:00

Красная горка

Также сперекроют улицу Хачатуряна от Каргопольской до улицы Санникова (в обоих направлениях).

В связи с посещением москвичами столичных кладбищ, на некоторых улицах вблизи них будут введены ограничения. Нельзя будет проехать около станций метро "Юго-Западная", "Выхино", "Речной вокзал", "Тушинская", "Шипиловская" и "Красногвардейская". В частности, 1 и 3 мая полностью перекроют участок движения по Рузской улице от Покрышкина до Коштоянца – с 06:00 до 16:00. В этот же временной промежуток будут перекрыты Боровское и Востряковское шоссе на отрезке Никулинская – Озерная.



Фото: transport.mos.ru

В Мосрентгене приостановят движение по Проектируемым проездам № 84 и 35, на участках улица Адмирала Корнилова – Подмосковная и улица Адмирала Корнилова – Хованское кладбище соответственно. Также ограничения затронут участок Подмосковной улицы от Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35. В районе Орехово-Борисово Северное перекроют дублер Каширского шоссе по направлению в область от Шипиловской до Ясеневой.

В Новокосине ограничения затронут участок Суздальской улицы от Городецкой до Николо-Архангельского проезда, а также часть улицы Галины Вишневской от Суздальской до Салтыковской. В Вешняках будет перекрыт участок Вешняковской от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. В Южном Бутове недоступными для движения транспорта будут участки Молодцовского проезда и путепровод через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища.



Фото: transport.mos.ru

Фестивальную улицу (от Ленинградского шоссе до Смольной) и проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади) перекроют с 06:00 до 17:00.

Кроме того, в этот день станут недоступными парковки в Северном Тушине на улице Бубнова, в районе Покровское-Стрешнево – по Волоколамскому проезду, в Митине – от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища и на Пятницком шоссе в направлении области на участке улица Барышиха – съезд к Митинскому кладбищу.