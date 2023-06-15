В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня общественности была представлена нейросеть "Жириновский". Искусственный интеллект генерирует ответы на основе выступлений и научных работ экс-лидера ЛДПР. Рассказываем, как на новую технологию отреагировали пользователи интернета.



"Цифровой ученик"

Политический цифровой алгоритм "Жириновский" стал одним из самых "сногсшибательных, зубодробительных и умопомрачительных проектов" в области нейросетей. Об этом заявил журналистам на презентации новинки на полях ПМЭФ 15 июня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





Леонид Слуцкий лидер ЛДПР Я сразу должен сказать: это не Жириновский. Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся.

Во время презентации на экране появилась 3D-модель лица политика в синей гамме. На вопрос, как можно к нему обращаться, искусственный интеллект после небольшой паузы ответил голосом основателя ЛДПР: "Цифровой ученик Владимира Жириновского". Виртуальную версию политика также спросили про современную Украину. По мнению нейросети, эта страна является "политическим болотом, полным предателей и русофобов". Высказался цифровой алгоритм и о лидере КПРФ Геннадие Зюганове, отметив, что вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину было бы за того стыдно.

Кроме того, журналисты попросили нейросеть спрогнозировать, кто станет следующим президентом России. На это искусственный интеллект ответил, что "пока еще рано делать предсказания". Однако он убежден, что россияне сделают "правильный выбор" и изберут "достойного лидера". Высказался "ученик Жириновского" и об СВО.





политический цифровой алгоритм "Жириновский" Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей.

При этом если задать нейросети один и тот же вопрос больше двух раз, виртуальная версия политика начнет раздражаться, заявил депутат Госдумы от ЛДПР, куратор проекта Владимир Кошелев. "Очень характерным образом ругаться", – добавил Леонид Слуцкий.

Искусственный интеллект обучали на научных публикациях и выступлениях политика с 1989 года. По словам создателей нейросети, она уже обработала свыше 10 терабайтов контента, работа еще идет. В партии подчеркивают, что задача у разработанного алгоритма – исключительно просветительская. При этом уже известно, что искусственный интеллект станет соведущим программы на одной из радиостанций.



"Иногда не хватает его фразочек"

В Сети неоднозначно отреагировали на появление цифрового алгоритма "Жириновский". Пользователи спорят, была ли необходимость создавать искусственный интеллект на основе высказываний политика.





Дмитрий Абашин пользователь "ВКонтакте" Знал бы Вольфович про это, разнес бы всех в пух и прах.

"Что бы сказал Жириновский…о своем воскрешении? Спросите у искусственного интеллекта в первую очередь, пожалуйста", – предложила Ника Боженова. "А что синий-то такой?" – задается вопросом Наталия Кокшарова. "Ужас какой! Смотреть страшно. Фантомас какой-то", – написала Мила Шульман. "Зачем тревожить усопших?" – негодует Наталья Счастливая. "Не стоит превращать его в посмертного клоуна для гадания, если серьезно посмотреть на это", – отметил Руслан Асатуров.

При этом другие пользователи, наоборот, вдохновились созданием искусственного интеллекта с голосом политика.





Евгений Ульдинов пользователь "ВКонтакте" Надеюсь, можно будет пообщаться с этой "нейронкой" в свободном доступе. Всегда хотел с ним пообщаться.

"Анекдоты и эпичный смех Жириновского у Соловьева будет? Тогда берем", – написал пользователь с ником Кот Бегемот. "Ничего себе, это что-то с чем-то. Голос еще не так трудно внедрить, но обработать столько данных, чтобы он мог отвечать на любые вопросы, генерировать необходимые ответы… я поражен", – признался Александр Маслов. "Царствие ему небесное. И пусть живет в нейросети", – отметила Людмила Селищева. "Классный проект! Иногда не хватает фразочек Жириновского", – поделился своим мнением Владлен Дрозд.

Кроме того, часть пользователей отметила, что нейросеть на основе работ и выступлений лидера ЛДПР – российская разработка. Это говорит о том, что отечественные ученые способны создавать подобные продукты на высоком уровне, обратили внимание комментаторы.

