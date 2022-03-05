Политолог объяснил, при каких условиях Facebook могут разблокировать в РФ

В Роскомнадзоре приняли решение заблокировать в России Facebook и ограничить доступ к Twitter. Такие меры были приняты на фоне дискриминации российских СМИ. Вместе с тем в Facebook намерены восстановить работу в РФ. Разбираемся, при каких условиях американские соцсети могут вернуться, а также стоит ли пользоваться VPN-сервисами для обхода их блокировки.



Терпение кончилось

О решении заблокировать Facebook Роскомнадзор сообщил 4 марта. В ведомстве объяснили такие меры дискриминацией со стороны соцсети в отношении российских СМИ. За последние дни сервис ограничил доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", информагентств РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий "Лента.ру" и "Газета.ру". Всего с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации. Такие действия противоречат российскому законодательству, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что российские власти долго пытались убедить компанию Meta, которой принадлежит Facebook, навести порядок и прекратить цензуру. Попытки оказались безуспешными, подчеркнул он.





Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Что ж, интернет стал сегодня полем битвы, а значит, на войне как на войне. Очень надеюсь, что пример Facebook будет наукой для других иностранных IT-гигантов.

Директор Лиги безопасного интернета, член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС назвала блокировку Facebook своевременной и правильной мерой. По ее мнению, соцсеть стала рупором информационной войны против РФ.

"В последнюю неделю мы фиксировали, что распространители фейков и дезинформации о России стали самым крупным рекламодателем на Facebook и платформа этому никак не препятствовала", – заявила Мизулина.

В компании Meta с решением российских властей не согласились. Ее вице-президент Ник Клегг отметил, что будут приложены все усилия для восстановления работы Facebook на территории России.





Ник Клегг вице-президент компании Meta Мы продолжим делать все что можем для восстановления наших сервисов, чтобы они оставались доступны людям для безопасного самовыражения и организации действий.

Возмутились блокировкой Facebook и в американской администрации. Власти США встревожены решением Роскомнадзора и считают его попыткой отрезать общественность от ряда потоков информации, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме Facebook, российское ведомство также приняло решение ограничить в РФ работу Twitter. Интернет-площадка нарушила одну из статей Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая предусматривает ограничение доступа к сайтам за размещение там призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.



Ушли временно или навсегда?

Политолог Александр Асафов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в блокировке и ограничениях в работе виноваты сами социальные сети. Если бы они выполняли собственные правила по отношению к недостоверной информации и не блокировали по политическим соображениям аккаунты российских СМИ, то продолжили бы работу в РФ, подчеркнул он.

"В последнее время до случившихся событий был достигнут колоссальный успех в работе с подобными компаниями. Но сейчас, видимо, с их стороны в бой брошены последние пропагандистские ресурсы. Они занимаются прямой политической деятельностью, за что для них и наступают последствия", – сказал Асафов.





Александр Асафов политолог Как только они перестанут быть солдатами на информационной войне против российских граждан, соответственно, появятся договоренности и эти соцсети спокойно вернутся к работе.

Накопленный опыт работы позволяет достаточно оперативно вводить ограничения против соцсетей, нарушающих российское законодательство, отметил политолог. При этом он выразил уверенность, что Facebook и Twitter в итоге продолжат работу в РФ.

"Для обеих этих компаний Россия – это большой серьезный рынок. Рано или поздно, конечно, они вернутся. Но на условиях соблюдения собственных правил по отношению к недостоверной информации и нашего законодательства", – заключил Асафов.

Ситуация с Facebook и Twitter никак не связана со страной их происхождения, заметил в беседе с Москвой 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Решение об ограничении принимается только на основе того, выполняет интернет-площадка требования российского законодательства или нет, пояснил специалист.

"Если сервис работает, это показатель того, что он выполняет все положенные требования. Таких социальных сетей большинство. Тех, кто не выполняет требования, предупреждают или штрафуют. Если нарушения не устраняются, сервис отключают", – подчеркнул Ульянов.

В интернете сейчас можно найти большое количество информации об обходе блокировок соцсетей, продолжает эксперт. В частности, речь идет о так называемых VPN-сервисах. Ульянов предупредил, что далеко не все из них удобны и безопасны для пользователей.

"Во-первых, есть риск того, что соединение будет происходить медленнее, чем обычно. В некоторых случаях необходимо самостоятельно поменять ряд технических настроек", – перечисляет специалист.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Есть теоретическая возможность перехвата некоторой информации пользователей. Но это скорее в отношении не VPN-сервисов, а мошеннических сервисов. Такими могут быть приложения, которые предлагается скачать из неизвестных источников.

Предсказать, какие еще соцсети могут уйти с российского рынка, в настоящее время сложно, отметил Ульянов. При этом он напомнил, что блокировка может произойти как с российской стороны, так и по решению западных компаний.

