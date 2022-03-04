IT-специалист оценил возможную замену для сервисов Microsoft

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил возможность замены сервисов компании Microsoft, которая ранее решила остановить обслуживание в России. Об этом сообщает News.ru.

"Аналоги есть, но перейти на них – задача не совсем тривиальная и не одного месяца. Потому что люди, привыкшие к продуктам Microsoft, переучиваться на новые продукты будут сложно", – заявил эксперт.

Ульянов подчеркнул, что переход на новые продукты сам по себе сложный, а в сложившейся ситуации важно обеспечить работу операционной системы в целом.

О том, что компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, стало известно 4 марта.

Американская компания Intel, производящая процессоры, ранее приняла решение приостановить поставки в Россию и Белоруссию. Аналогичного шага придерживаются в AMD.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.