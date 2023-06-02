Эксперт объяснил, кому в РФ стоит бояться слежки США через iPhone

Американские спецслужбы вели разведывательную акцию при помощи мобильных устройств компании Apple, сообщили в ФСБ России. Отмечается, что несколько тысяч iPhone подверглись заражению вирусом. Причем речь идет не только про российских, но и зарубежных абонентов. Рассказываем подробности и разбираемся, стоит ли россиянам отказываться от использования яблочных устройств.



Неконфиденциальная политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ФСБ и ФСО разоблачили разведывательную акцию США, которую американские спецслужбы вели через iPhone при помощи вируса. "Выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", – говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что заражение было выявлено среди нескольких тысяч iPhone. Причем под удар попали не только российские абоненты, но и зарубежные, чьи сим-карты зарегистрированы на посольства и дипломатические представительства России в СНГ, странах НАТО, Китае, Сирии и Израиле.





из сообщения на сайте ФСБ России Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple c национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности.

В ФСБ подчеркнули, что Apple предоставляет спецслужбам США большой спектр возможностей для слежки за любыми людьми, которые интересуют Белый дом. В том числе даже за "партнерами по антироссийской деятельности" или гражданами своей страны. При этом в самой американской корпорации опровергли все обвинения. "Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", – утверждают в Apple.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о слежке при помощи iPhone заслуживают внимания. Он уточнил, что некоторые сотрудники Кремля уже отказываются от использования яблочных смартфонов в личных целях, а в служебных это и так запрещено. "Разумеется, (в администрации президента РФ. – Прим. ред.) все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны... Конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", – объяснил Песков.



"Спасет только кнопочный телефон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Москвой 24 заявил, что слежка американских спецслужб через iPhone за пользователями – давно известный факт. Она ведется через GPS, камеру телефона, микрофон и iCloud (сервис для хранения данных), объясняет специалист.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Но слежку никак не вычислить, визуально не определить. Это все делается на программном уровне: в любое из своих обновлений iOS они могут зашивать все что угодно. Отслеживать такие процессы на iPhone практически невозможно. Все это технически сложно и обычному пользователю недоступно.

Вместе с тем, по мнению эксперта, среднестатистическим россиянам бояться не стоит, поскольку они не представляют интереса для иностранных спецслужб. "Опасаться нужно чиновникам, государственным деятелям. Потому что если важная информация с его телефона утечет западным спецслужбам, а после все вскроется, то ему может грозить ответственность... Спасет только кнопочный телефон", – подытожил Алексей Курочкин.

Ранее кибератаке через телефоны Apple подверглись сотрудники "Лаборатории Касперского". Об этом заявили в самой компании. Сообщается, что iPhone нескольких десятков руководителей среднего звена и топ-менеджеров были заражены программой для шпионажа. Специалисты пока не нашли способ удалить вирус.

