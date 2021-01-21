Срочника Шамсутдинова приговорили к 24,5 года лишения свободы

Рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, осудили на 24,5 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 9,8 миллиона рублей. Вспоминаем подробности дела.



Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Гособвинение просило больше

Гособвинение просило признать рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова виновным в трагедии, которая развернулась в одной из войсковых частей Забайкальского края, и приговорить его к 25 годам лишения свободы. В октябре 2019 года парень открыл огонь по сослуживцам, в результате чего погибли восемь человек, еще двое были ранены.

"Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным... Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", – сказал гособвинитель.

Вместе с тем сторона обвинения поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 миллионов рублей. Сам же молодой человек их не признал, а также отказался от участия в прениях и от последнего слова.

В свою очередь, адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев попросил при вынесении приговора суд учесть, что срочник признал свою вину в содеянном, раскаялся и ранее не нарушал закон. По его словам, изначально прокуратура вообще была настроена на пожизненное лишение свободы. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Однако в ходе заседания в декабре 2020 года пятеро присяжных посчитали, что срочник заслуживает снисхождения, напомнил адвокат. Таким образом, Шамсутдинову невозможно назначить пожизненное лишение свободы. Поэтому прокуратура запросила максимальное наказание в виде 25 лет колонии, объяснил он.





Руслан Нагиев адвокат Рамиля Шамсутдинова Рамиль в первую очередь сам оказался жертвой дедовщины, жертвой неуставных взаимоотношений. Он раскаялся, он признался в содеянном и принес извинения всем потерпевшим.

Что же касается выплат потерпевшим, то, по мнению адвоката, их следует взыскать с Минобороны. Более того, по его информации, семьи якобы уже получили возмещение от ведомства.

"Мы считаем, что этот иск они должны направить именно к министерству обороны, потом министерство обороны может в порядке регресса уже предъявить претензию к Рамилю Шамсутдинову. Это было бы и целесообразней, и деньги реальнее получить от министерства обороны, чем с Шамсутдинова Рамиля", – подытожил Нагиев.



Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

"У меня не было другого выхода"

Трагедия в одной из войсковых частей Забайкальского края произошла 25 октября 2019 года. На тот момент 20-летний Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Два человека были ранены, еще восемь погибли.

Шамсутдинова обезвредили и задержали. В Минобороны заявили, что причиной стрельбы срочника мог стать нервный срыв на фоне личных проблем, не связанных с военной службой. Тем не менее его отец в эту версию не поверил. Мужчина утверждал, что сын всегда был "общительным и дружелюбным", а также "адекватным и уравновешенным".

Известно, что срочник вырос в селе Вагае Тюменской области. Местная администрация ранее заявляла, что и молодой человек, и его семья характеризуются "со всех сторон положительно". В частности, отец парня в 2005 году стал пенсионером МВД, потом работал в МЧС. Мужчина воспитывал троих сыновей, включая Рамиля, без участия матери, которая ушла от них. По данным поселковой администрации, срочник никогда не жаловался на службу. Более того, планировал перейти на контракт.

Со слов отца Шамсутдинова, незадолго до трагедии парень по какой-то причине перестал нормально выходить с ним на связь, звонил с чужого номера. "По голосу я чувствовал, что что-то не так. Что не так – он мне ничего не говорил", – рассказывал мужчина.

Чтобы разобраться в мотивах стрелка, ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала Шамсутдинова здоровым. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело об убийстве. Но так как двое военнослужащих остались живы, позднее Шамсутдинова обвинили и в покушении на убийство.

Сам срочник написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых.





из письма Рамиля Шамсутдинова Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода – терпеть и дальше над собой издеваться я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете.

Параллельно с расследованием по делу о стрельбе велось следствие по делу о неуставных отношениях в воинской части. По нему Шамсутдинов проходил в качестве потерпевшего. В результате военнослужащего Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над сослуживцами. Также его приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей.