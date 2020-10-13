Солдат случайно застрелил сослуживца в Крыму

16:37
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца. Он нарушил правила обращения с оружием, заявили РИА Новости представители Южного военного округа.
"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту", – сообщают в пресс-службе ведомства.
В связи с убийством командование Черноморского флота начало расследование. Когда произошло ЧП, не сообщается.
25 октября 2019 года 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в закрытом административно-территориальном округе Горный при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены.
По информации СМИ, за день до трагедии между военнослужащими был конфликт. Шамсутдинов не стал слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.
В конце сентября этого года Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.
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