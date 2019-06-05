Арестованы фигуранты дела об убийстве спецназовца Белянкина

Трое фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Путилкове арестованы до 2 августа. Решение об аресте принял Красногорский городской суд. Двое из арестованных проходят по делу как обвиняемые, один – подозреваемый. Подробнее о расследовании громкого дела – в материале Москвы 24.

Фото: телеграм-канал Mash

Убийство

В ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске завязалась драка. Бывший военнослужащий, ветеран боевых действий Никита Белянкин стал свидетелем конфликта возле одного из кафе. Он попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение.

Белянкин выстрелил несколько раз в воздух из имевшегося при себе травматического пистолета, чтобы отпугнуть нападавших. Но вместо этого они переключились на самого молодого человека и принялись избивать его. А один из обидчиков ударил парня ножом в область сердца, отчего тот скончался на месте. Все участвовавшие в драке люди скрылись.

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Мужчина, которого защитил бывший спецназовец, остался жив. Позднее он рассказал, что не знает, из-за чего произошел конфликт. По его словам, они с другом выпивали в баре, после чего их просто вытолкали из кафе и начали избивать.

"Ни с кем не ссорились. Нас вывели по разным углам, начали избивать. Меня пырнули ножом, я стал истекать кровью, начали избивать друга. На защиту друга как раз и встал Никита. Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – рассказал Александр Сергеев, который находится в больнице.

Расследование

Следователи возбудили уголовное дело после смерти Белянкина. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины, за которого юноша вступился, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В течение двух дней следователи установили участников драки, в местах их жительства прошли обыски, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для расследования дела.

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

В СМИ назвали имена людей, задержанных по делу об убийстве спецназовца: Нарек Степанян – 27-летний бармен "Бирхауса", Сурен Маркосян – 41-летний экономист, и Сергей Ходжаян – 42-летний неработающий.

Еще одно имя фигурировало в СМИ в качестве обвиняемого – Григор Оганян. Однако вскоре он заявил, что сам пришел в Следственный комитет, чтобы прояснить ситуацию. Мужчина признался, что был просто в шоке, когда увидел свою фотографию на экранах. По его словам, он не имеет к этой истории никакого отношения и намерен судиться со СМИ по делу о клевете.

Аресты

Суд арестовал до 2 августа обвиняемого в хулиганстве бармена Нарека Степаняна из заведения, расположенного рядом с местом убийства бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Следствие полагало, что мужчина может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, Степанян свою вину не признал.

Также арестованы: Сергей Ходжаян – предполагаемый убийца, Сурен Маркосян – по обвинению в хулиганстве. Все арестованные также не признали вину.

"Не мог пройти мимо"

Знакомые Белянкина рассказали, что он служил по контракту в спецназе ГРУ и в ходе службы воевал в Сирии, но 10 месяцев назад его контракт закончился. По словам друга юноши Ивана Суханова, после службы Белянкин думал пойти в МЧС или устроиться в ОМОН, но до инцидента помогал отцу с бизнесом.

Еще один друг юноши Егор Сергеев рассказал, что Никита не мог пройти мимо людей, которых избивали, "решил заступиться и ценой своей жизни защитил этих парней".

Фото: телеграм-канал Mash

Друг Белянкина Иван Богданов рассказал, что Никита участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Пройти две войны, выжить и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве... Он никогда не мог пройти мимо несправедливости и когда обижают слабого. Был уверенным и ответственным юношей", – написал Богданов о погибшем друге.

Никиту Белянкина похоронят 6 июня на Митинском кладбище.