Как в России отреагировали на отмену молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, отменен. Турнир прервали из-за случаев заражения коронавирусом в трех сборных, в том числе российской. Организаторы предполагают, что МЧМ могут перенести на лето 2022 года. Рассказываем, можно ли было продолжить соревнования и как на их отмену отреагировали в России.
Один случай – вся сборная на карантин
Турнир в Канаде отличился жесткими мерами COVID-протокола: если в сборной после тестирования находили хотя бы одного инфицированного, вся команда была вынуждена садиться на карантин. Первыми от этого пострадали национальные команды США и Чехии, в стане которых появились заболевшие. Им засчитали технические поражения со счетом 0:1 в играх со Швейцарией и Финляндией соответственно.
Сборную России постигла та же участь. Команде присудили техническое поражение в игре со Словакией. Положительный тест на коронавирус сдал нападающий Матвей Мичков. После этого Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о досрочном завершении турнира для обеспечения здоровья и безопасности всех его участников.
В Федерации хоккея России заявили, что сожалеют о случившемся, однако разделяют обеспокоенность организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа. Главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов поделился с журналистами, что игроки тяжело приняли решение об отмене турнира.
"Трудно подбирать слова. Естественно, ребята и вся команда разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости – сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира", – сказал главный тренер российской "молодежки".
Зубов поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. По его словам, хоккеистам пришлось пожертвовать многим, чтобы оказаться в Канаде.
После отмены турнира глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф подчеркнул, что теперь его могут провести летом 2022 года.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что считает перенос МЧМ на лето 2022 года верным решением. Это позволит принять в нем участие игрокам, которые в 2023 году уже не смогут попасть туда в силу ограничений по возрасту.
К слову, во время турнира некоторые участники соревнований обращали внимание на странности в организации. К примеру, наставник сборной Словакии Иван Фенеш рассказал журналистам, что в гостинице города Ред-Дир во время соревнований другие постояльцы устраивали торжества. В этом отеле жили сборные из группы B. В том числе Россия и США, в стане которых обнаружен коронавирус.
"С первого дня все пошло не так, как мы ожидали. С первого дня в отель заселились иностранные постояльцы. Изюминкой всего является проведение свадьбы. Непостижимо", – поделился Фенеш.
О банкетах в отеле, где живут участники молодежного чемпионата мира, в своем телеграм-канале сообщила и журналист издания Sport24 Дарья Тубольцева. По ее информации, после первой свадьбы в гостинице состоялось еще одно торжество.
"Претензии только к организаторам"
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с "Чемпионатом" назвал ситуацию с отменой МЧМ промахом организаторов. По его словам, ответственные за проведение турнира должны понести наказание.
"Китайцы вот на Олимпиаде все четко придумали. А в Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать! Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не было. Мы бы не допустили", – подчеркнул Свищев.
Комментатор Денис Казанский, который работал на молодежном чемпионате мира, отметил недоработки со стороны ответственных за проведение соревнований лиц.
Претензии к организаторам в беседе с ТАСС выразил и экс-главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев. По его словам, несправедливо, что из-за одного положительного теста на коронавирус необходимо отправлять всю команду на карантин. Тренер добавил, что спортсменов нужно было содержать в жестком "пузыре", однако на соревнованиях был проходной двор.
"Претензии только к организаторам. Я считаю, что IIHF должна была все проверить и предположить, какие могли быть последствия, а то, что было сделано по ходу турнира, – это нонсенс. Вы сажайте на карантин тех игроков, которые с положительным тестом, а когда из-за одного человека наказываете всю команду, то это другой момент", – считает Плющев.
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сожалеет об отмене турнира. Однако он отметил, что опасения за здоровье людей – ответственность организаторов соревнований.
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал "Спорт-Экспрессу", что не считает отмену турнира поспешным решением. По его словам, в первую очередь нужно подумать о здоровье хоккеистов.
"Речь идет о жизни спортсменов. Это стоит во главе угла. Сейчас ситуация сложная, особенно с новым штаммом коронавируса. Я бы не сказал, что кто-то поторопился с решением об отмене турнира. Обидно, что так происходит, но таковы времена", – считает Губерниев.
По его словам, турнир изначально нужно было проводить в Европе. Губерниев подчеркнул, что в Старом Свете чемпионаты проходят без массовых вспышек COVID-19.
Идею переноса молодежного чемпионата мира прокомментировал олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров, сообщает "Газета.ру". По его словам, в проведении турнира летом нет ничего страшного.
"Летом же проводят чемпионат мира, играют плей-офф. Вопрос в том, насколько игроки молодежной сборной будут готовы к этому мероприятию. Но что сделаешь? Доиграть надо", – считает Прохоров.
Он добавил, что полностью пропускать сезон в данной ситуации недопустимо, так как для многих хоккеистов это последний чемпионат мира в этом возрасте.