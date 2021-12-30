Как в России отреагировали на отмену молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, отменен. Турнир прервали из-за случаев заражения коронавирусом в трех сборных, в том числе российской. Организаторы предполагают, что МЧМ могут перенести на лето 2022 года. Рассказываем, можно ли было продолжить соревнования и как на их отмену отреагировали в России.

Один случай – вся сборная на карантин

Турнир в Канаде отличился жесткими мерами COVID-протокола: если в сборной после тестирования находили хотя бы одного инфицированного, вся команда была вынуждена садиться на карантин. Первыми от этого пострадали национальные команды США и Чехии, в стане которых появились заболевшие. Им засчитали технические поражения со счетом 0:1 в играх со Швейцарией и Финляндией соответственно.

Сборную России постигла та же участь. Команде присудили техническое поражение в игре со Словакией. Положительный тест на коронавирус сдал нападающий Матвей Мичков. После этого Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о досрочном завершении турнира для обеспечения здоровья и безопасности всех его участников.





из заявления Международной федерации хоккея по поводу отмены МЧМ-2022 Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "Омикрон" чемпионат мира будет отменен.

В Федерации хоккея России заявили, что сожалеют о случившемся, однако разделяют обеспокоенность организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа. Главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов поделился с журналистами, что игроки тяжело приняли решение об отмене турнира.

"Трудно подбирать слова. Естественно, ребята и вся команда разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание и потом получили новости – сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира", – сказал главный тренер российской "молодежки".

Зубов поблагодарил своих подопечных за самоотдачу. По его словам, хоккеистам пришлось пожертвовать многим, чтобы оказаться в Канаде.

После отмены турнира глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф подчеркнул, что теперь его могут провести летом 2022 года.





Люк Тардиф президент Международной федерации хоккея Мы ни в коем случае не сдаемся, в январе соберемся, чтобы обсудить этот вопрос, хотя это не так легко сделать. Нам надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли турнир пройти в июне или июле.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что считает перенос МЧМ на лето 2022 года верным решением. Это позволит принять в нем участие игрокам, которые в 2023 году уже не смогут попасть туда в силу ограничений по возрасту.

К слову, во время турнира некоторые участники соревнований обращали внимание на странности в организации. К примеру, наставник сборной Словакии Иван Фенеш рассказал журналистам, что в гостинице города Ред-Дир во время соревнований другие постояльцы устраивали торжества. В этом отеле жили сборные из группы B. В том числе Россия и США, в стане которых обнаружен коронавирус.

"С первого дня все пошло не так, как мы ожидали. С первого дня в отель заселились иностранные постояльцы. Изюминкой всего является проведение свадьбы. Непостижимо", – поделился Фенеш.

О банкетах в отеле, где живут участники молодежного чемпионата мира, в своем телеграм-канале сообщила и журналист издания Sport24 Дарья Тубольцева. По ее информации, после первой свадьбы в гостинице состоялось еще одно торжество.

"Претензии только к организаторам"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с "Чемпионатом" назвал ситуацию с отменой МЧМ промахом организаторов. По его словам, ответственные за проведение турнира должны понести наказание.

"Китайцы вот на Олимпиаде все четко придумали. А в Канаде расслабились. Это их промах. Организаторов надо наказать! Если бы Россия проводила сейчас этот турнир, такого бы не было. Мы бы не допустили", – подчеркнул Свищев.

Комментатор Денис Казанский, который работал на молодежном чемпионате мира, отметил недоработки со стороны ответственных за проведение соревнований лиц.





Денис Казанский спортивный комментатор Удивительный турнир, и самое главное, что организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища.

Претензии к организаторам в беседе с ТАСС выразил и экс-главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев. По его словам, несправедливо, что из-за одного положительного теста на коронавирус необходимо отправлять всю команду на карантин. Тренер добавил, что спортсменов нужно было содержать в жестком "пузыре", однако на соревнованиях был проходной двор.

"Претензии только к организаторам. Я считаю, что IIHF должна была все проверить и предположить, какие могли быть последствия, а то, что было сделано по ходу турнира, – это нонсенс. Вы сажайте на карантин тех игроков, которые с положительным тестом, а когда из-за одного человека наказываете всю команду, то это другой момент", – считает Плющев.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сожалеет об отмене турнира. Однако он отметил, что опасения за здоровье людей – ответственность организаторов соревнований.





Вячеслав Фетисов депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Конечно, молодежный чемпионат мира по хоккею – это всегда эмоции, настроение новогоднее, мальчишеские эмоции. У всех большое сожаление. Не только у хоккейных болельщиков, но и у тех, кто просто смотрит эту игру.

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал "Спорт-Экспрессу", что не считает отмену турнира поспешным решением. По его словам, в первую очередь нужно подумать о здоровье хоккеистов.

"Речь идет о жизни спортсменов. Это стоит во главе угла. Сейчас ситуация сложная, особенно с новым штаммом коронавируса. Я бы не сказал, что кто-то поторопился с решением об отмене турнира. Обидно, что так происходит, но таковы времена", – считает Губерниев.

По его словам, турнир изначально нужно было проводить в Европе. Губерниев подчеркнул, что в Старом Свете чемпионаты проходят без массовых вспышек COVID-19.

Идею переноса молодежного чемпионата мира прокомментировал олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров, сообщает "Газета.ру". По его словам, в проведении турнира летом нет ничего страшного.

"Летом же проводят чемпионат мира, играют плей-офф. Вопрос в том, насколько игроки молодежной сборной будут готовы к этому мероприятию. Но что сделаешь? Доиграть надо", – считает Прохоров.

Он добавил, что полностью пропускать сезон в данной ситуации недопустимо, так как для многих хоккеистов это последний чемпионат мира в этом возрасте.

