"Потеряем поколение": будет ли Россия участвовать в международных соревнованиях

В Международном олимпийском комитете (МОК) 28 марта озвучили рекомендации, по которым российских и белорусских атлетов могут допускать до соревнований на международной арене. Шанс попасть на них есть только у тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО, а также не связан с вооруженными силами. Кроме того, подходящим под все критерии спортсменам придется выступать в нейтральном статусе. Рассказываем подробности и как на эти условия отреагировали в РФ.



Без команд и в нейтральном статусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава МОК Томас Бах 28 марта заявил, что международные федерации должны самостоятельно определять, кому из российских и белорусских спортсменов можно выступать на соревнованиях. Он подчеркнул, что решение необходимо принимать на основе спортивного принципа. "Международные спортивные соревнования должны проводиться в духе мира и толерантности и без дискриминации. Санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации", – сказал Бах.





В феврале прошлого года в связи с ситуацией на Украине МОК дал международным спортивным федерациям рекомендацию не допускать к участию в соревнованиях атлетов из РФ и Белоруссии. В комитете утверждают, что это были не санкции, а "защитные меры".

МОК также озвучил рекомендации, по которым будут приниматься решения о допуске атлетов. Например, участвовать в соревнованиях не смогут спортсмены, которые связаны с органами нацбезопасности или вооруженными силами своих стран. Кроме того, те, кто публично высказывался в поддержку СВО на Украине. Уточняется, что для контроля за соблюдением этого правил международным федерациям необходимо создать специальные комиссии.





из заявления МОК Эта комиссия должна рассмотреть все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях.

Также атлеты должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям. При этом решение о допуске может быть отозвано в любой момент. Допущенным спортсменам разрешается выступать на международных соревнованиях только в индивидуальных дисциплинах, не в командных, а также в нейтральном статусе (без флага и гимна). При этом вопрос об участии российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах остается открытым. "МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации", – подчеркнул Бах.

Между тем власти Польши уже заявили, что не допустят россиян до проходящих в стране соревнований даже по требованию МОК.



Участвовать или проигнорировать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона продолжит работать с МОК и отстаивать интересы спортсменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов", – объяснил он.

Вместе с тем в Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что рекомендации МОК являются неприемлемыми и не будут способствовать допуску российских и белорусских атлетов до международных соревнований. "Решение является фарсом, нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии", – подчеркнул президент ОКР Станислав Поздняков.

Запрет на участие в командных соревнованиях он назвал "дискриминацией по паспорту". Это, по мнению Позднякова, лишает возможности выступать почти 30% атлетов. Антигуманными и неправомерными рекомендации МОК счел и министр спорта России Олег Матыцин.





Олег Матыцин министр спорта РФ Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия. Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт.

В свою очередь, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что категорически против нейтрального статуса российских спортсменов при участии в соревнованиях. Похожее мнение высказал советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. "Мы точно не согласимся на такие условия. Мы подождем следующих чемпионатов мира, Олимпийских игр. Да, потеряем поколение, ребят очень жалко", – объяснил он.

При этом заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российским спортсменам нужно выступать на международных соревнованиях при любых условиях, пусть даже без флага и гимна, иначе "мы просто потеряем наш спорт".

