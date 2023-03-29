Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы своих спортсменов

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Россия намерена продолжать отстаивать интересы своих спортсменов и поддерживать контакт с Международным олимпийским комитетом (МОК) для решения вопроса о допуске россиян к соревнованиям мирового уровня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине и не имеют отношения к российской армии. Граждане из РФ и Белоруссии могут соревноваться только как нейтральные атлеты, подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что комментарий главы МОК по данному вопросу был исчерпывающим, однако содержал элементы дискриминации, что является недопустимым.

"Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов", – заверил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение МОК ограничений в отношении российских спортсменов можно расценивать как проявление национализма и ксенофобии.

Она призвала все государства к противостоянию, так как, по ее мнению, подобная ситуация может коснуться не только спортсменов из России, но и других групп людей. Захарова подчеркнула, что в этом случае речь не идет о наградах и медалях, а об экспериментах над человеческой сутью.



МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе

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