21 ноября, 15:24

Шоу-бизнес
Super.ru: Macan даст новогодние концерты, находясь в армии

15 миллионов и новые трусы: на каких условиях рэпер Macan проведет новогодние корпоративы

Рэпер Macan выступит на новогодних корпоративах, несмотря на то что уже будет находиться в армии, сообщили СМИ. На каких условиях согласится выступить музыкант, расскажет Москва 24.

Невыполнение любого пункта – штраф

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) выступит на частных предновогодних мероприятиях, сообщило издание Super.ru со ссылкой на инсайдера. При этом неизвестно, каким образом музыкант покинет расположение части, в которую отправится служить уже через неделю.

Однако журналисты узнали, на каких условиях Андрей готов выступить на корпоративе. Косолапов посетит частную вечеринку за гонорар в 15 миллионов рублей. Важно также забронировать дату заранее и внести предоплату 50%, ведь, по словам источника издания, у рэпера уже запланировано несколько выступлений на декабрь. Помимо этого, заказчику придется соблюсти все условия технического и бытового райдера знаменитости. В частности, перелеты бизнес-классом, размещение в пятизвездочном отеле c тренажерным залом, бассейном и спа, а также сопровождение двух машин ДПС до места выступления и обратно.

Кроме того, заказчик обязан будет предоставить исполнителю трусы, следки и футболки конкретной фирмы. А в случае если Косолапов пригласит на выступление своих гостей, им нужно будет накрыть стол в VIP-ложе.

В середине октября телеграм-канал Mash сообщил, что в связи со скорым отбытием в армию рэпер существенно обновил бытовой райдер, повысив требования. По данным журналистов, музыкант добавил страховой депозит в 500 тысяч рублей, который возвращается лишь при идеальной организации выступления. Косолапов также повысил требования к безопасности: теперь ему нужно двое охранников у гримерки и шестеро у сцены.

Если локация выступления находится на расстоянии 500 километров, музыканту понадобятся две арендованных машины премиум-класса определенных марок. Кроме того, нарушение любого пункта райдера повлечет за собой штрафные санкции в размере 1 000 евро (более 90 тысяч рублей по нынешнему курсу). Также в этом случае музыкант оставляет за собой право отменить выступление без возвращения предоплаты.

Если кто-то из представителей организаторов мероприятия или персонала попробует заговорить с Андреем или попросить фото или автограф, это якобы также повлечет за собой штраф в размере 1 миллиона рублей.

"Идем служить"

Фото: телеграм-канал MACAN

В начале августа СМИ сообщили, что 23-летний Андрей якобы проигнорировал шесть повесток из военкомата. Если бы это произошло еще раз, то в отношении Косолапова могли возбудить дело за уклонение от службы в армии, по которому ему могло грозить до двух лет лишения свободы. По данным телеграм-канала Mash, рэпер "чилил в Испании" вместо того, чтобы явиться в военкомат.

В начале октября Косолапов заявил, что получил повестку для прохождения службы в армии. В своем телеграм-канале он опубликовал снимок из призывного пункта и отметил, что явился в военкомат добровольно.

"Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить", – подчеркнул Косолапов.

Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что музыкант не пришел в сборный пункт военкомата в назначенный день – 15 октября. Позже отец исполнителя, Кирилл Косолапов, заявил журналистам, что его сыну была назначена явка на другую дату.

"Повестка на совершенно другое число. Примерно на конец ноября, но дату я вам не скажу – не владею информацией", – отметил родитель рэпера.

Через пару дней Андрей вышел на связь с подписчиками в своих соцсетях и еще раз уточнил, что не уклонялся от призыва.

"В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался", – заявил Macan.

Рэпер также добавил, что отправится на срочную службу 28 ноября.

