"Не до песен сейчас": в Сети отреагировали на перенос концерта Snoop Dogg в Ереване

В Армении перенесли на неопределенный срок выступление американского рэпера Snoop Dogg, которое должно было состояться 23 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Проведение концерта оказалось под вопросом после начатой Азербайджаном 19 сентября военной операции в Нагорном Карабахе, которая завершилась отказом последнего от дальнейшего сопротивления. Рассказываем, как соцсети отреагировали на случившееся.



Не до концерта

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Власти Армении еще в августе этого года приняли решение провести в Ереване концерт с участием американского рэпера Snoop Dogg. Мероприятие должно было состояться в рамках проекта "Армянские гастроли мировой звезды". Сообщалось, что Snoop Dogg выбрали не только из-за популярности, но и с учетом специально подготовленной уникальной программы от артиста.

На проведение концерта из бюджета страны выделили 2,318 миллиарда драмов, что составляет свыше шести миллионов при перерасчете в доллары. Выступление должно было состояться на стадионе "Раздан" 23 сентября. По оценкам правительства, посетить мероприятие могли от 20 до 25 тысяч человек, среди которых не только жители Армении, но и туристы.

Однако концерт оказался под вопросом после того, как в очередной раз обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале в регионе "антитеррористических мероприятий локального характера". В Баку потребовали вывести армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха, при этом в Ереване утверждали, что их там нет. Кроме того, назвали действия азербайджанской стороны "широкомасштабной агрессией". На следующий день между сторонами в регионе было достигнуто соглашение о прекращении огня.

На фоне происходящих событий в Армении начались протесты. Под угрозу подпало и проведение концерта. Сперва от участия в нем отказался рэпер из Нагорного Карабаха Лека, который должен был выступить на разогреве у американской звезды.





Лека рэпер Сразу после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе я принял решение отказаться от выступления на концерте Snoop Dogg. Моя семья, друзья в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Несмотря на это, организаторы концерта, по данным телеграм-канала Mash, из-за реакции фанатов не спешили отменять шоу и продолжали продавать билеты. Их стоимость варьировалась от 20 до 55 тысяч драм, что примерно равно 5,5 и 15 тысячам рублей соответственно. Однако в четверг, 21 сентября, стало известно, что власти Армении все же приняли решение о переносе на неопределенный срок мероприятия. Об этом сообщили в соцсетях организаторы шоу. Они принесли извинения тем, кто купил билеты. О деталях по поводу их возврата или обмена, а также о новой дате проведения пообещали сообщить отдельно.



"Вы ставите людей в безвыходное положение"

В комментариях под публикациями об отмене шоу развернулась широкая дискуссия. Поклонники Snoop Dogg, собиравшиеся на концерт издалека, возмущены его переносом, так как купили билеты не только на мероприятие, но и на самолет, а также оплатили гостиницу.

"Из Узбекистана летим, не отменяйте, пожалуйста. Я заплатил за четыре билета на самолет и отель", – написал пользователь hander_005.

Другие же комментаторы критикуют реакцию поклонников рэпера и туристов. Они отмечают, что для Армении настало непростое время и в такой момент идти на концерт попросту неэтично. Некоторые пишут: "Правильно, не до песен сейчас". Есть и те, кто считает, что в сложившейся ситуации мероприятие и правда неуместное, но было бы неплохо дать возможность сдать билеты.





пользовательница под ником mrs_mariam Вы ставите людей в ужасное и безвыходное положение! Оплачены немаленькие деньги за билеты, но пойти на концерт в такой ситуации нельзя. Позвольте хотя бы местным вернуть билеты.

"Я люблю Snoop Dogg и собирался на это мероприятие. Жаль, что все отменили, "сгорели" билеты на концерт и самолет, а также оплаченный отель. Но это меня не беспокоит, я просто буду молиться за людей", – написал пользователь elhammaddahi.

Еще один пользователь отметил, что музыканты регулярно отменяют концерты при любых других обстоятельствах, а также призвал проявить эмпатию в связи с реакцией Армении на ситуацию с Нагорным Карабахом.



Жирнов Степан