Многоженец Сухов попросил СК прекратить дело против него о домогательствах к дочери

Скандально известный многоженец Иван Сухов стал отцом 31-й раз. В связи с этим он попросил прекратить уголовное дело о развратных действиях в отношении дочери, сообщил журналистам его адвокат. Подробности – в материале Москвы 24.

Затянувшееся дело

Фото: vk.com/Иван Сухов

18 февраля стало известно, что у многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок. В честь этого события адвокат Александр Почуев обратился в Следственный комитет с просьбой прекратить уголовное дело, фигурантом которого является его клиент.





Александр Почуев адвокат Ивана Сухова У Ивана родился мальчик, то есть 31-й ребенок. Имя пока не выбрали. В связи с этим торжеством я обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением сделать Ивану памятный подарок и прекратить наконец затянувшееся уголовное дело.

Адвокат добавил в беседе с "Вечерней Москвой", что дело в отношении его подзащитного находится на стадии предварительного расследования уже пятый месяц.





В июне 2025-го дочь Сухова Анна публично рассказала о домогательствах со стороны отца, причем все происходило, по словам девушки, когда ей было 14 лет. Поскольку заявление было сделано в эфире федерального канала, Следственный комитет начал проверку в отношении действий Сухова. В сентябре против Ивана возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия". Вскоре многодетного отца допросили . Адвокат подозреваемого сообщил журналистам, что его подзащитный не признал вину и дал развернутые показания, которые могут подтвердить оговор со стороны дочери.

Почуев отметил, что сейчас "Анна уклоняется от участия в следственных действиях, не является на очные ставки".

"Достаточных доказательств вины Ивана у нее нет. Сам Иван все это время находится под подпиской о невыезде, а его семья подвергается общественному осуждению и травле в интернете, испытывает сильные моральные страдания", – заявил Почуев.

При этом юрист подчеркнул, что ранее их сторона подала ответное заявление о клевете, однако разбирательства по нему приостановили до момента, пока не будет завершено расследование по делу о развратных действиях.

"Женская функция"

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Широкая известность пришла к многоженцу, когда он дал интервью журналисту Саше Сулим в декабре 2024-го. Сухов шокировал общественность признаниями о личной жизни: он заявил, что впервые стал отцом в 16 лет, причем сразу семь девушек родили ему по ребенку.

На момент выхода интервью Иван готовился стать отцом в 30-й раз, его наследники рождены от 12 разных женщин. При этом мужчина заявил о более глобальной цели: дать жизнь еще 20 детям.

Резкую реакцию у пользователей также вызвали рассуждения многодетного отца о взаимоотношениях мужчины и женщины. Он заявил, что жены должны выполнять свою "женскую функцию" – готовить, убирать, организовывать быт, менять памперсы, делать уроки с детьми. К тому же, по его мнению, сожительницы должны "ухаживать за собой" и встречать его с работы "отдохнувшими и свежими".

Сухов также оказался приверженцем патриархата, заявив, что женщины не могут купить даже бутылку воды без его разрешения.

Высказывания Ивана вызвали волну негатива среди пользователей Сети. Комментаторы выразили мнение, что подобный уклад может как минимум привести к "сломанным детским судьбам".

К слову, СМИ обратили внимание на многоженца еще около 10 лет назад. Тогда на одном из федеральных каналов вышел сюжет, героиней которого стала бывшая сожительница Сухова, Юлия Дубилина. Женщина рассказала, что тот якобы специально ищет женщин в трудной жизненной ситуации, издевается над наследниками и даже поднимает на них руку, а также живет на детские пособия.