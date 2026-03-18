Новости

Новости

СМИ: Лепс появился на семейном празднике с бывшей женой

Воссоединение семьи? Что известно о личной жизни Григория Лепса

Певца Григория Лепса заметили на семейном торжестве в компании экс-супруги после недавнего расставания с Авророй Кибой. Как складывается личная жизнь исполнителя, а также его бывшей возлюбленной, расскажет Москва 24.

"Обязательно родим еще парочку"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

63-летний певец Григорий Лепс появился на праздновании 90-летия своей матери в компании бывшей жены Анны Шаплыковой. У пары есть трое общих детей, экс-супруги прожили в браке около 20 лет, однако в 2021-м развелись.

После этого, в 2024-м, певец закрутил роман со студенткой Авророй Кибой, разница в возрасте с которой составила более 40 лет. Общественность обвинила пару во взаимном пиаре, а Кибу и вовсе заподозрили в корыстных интересах. Однако отношения развивались, возлюбленные даже планировали пожениться, но торжество откладывалось.

А в начале 2026-го юная невеста Лепса и вовсе рассказала в своем телеграм-канале, что их роман подошел к концу.

"Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", – написала Аврора.

В начале марта Киба вновь прокомментировала расставание со знаменитостью в первом выпуске собственного реалити-шоу.

Надо признаться: контракт был. У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего. <...> Ладно, сейчас я расскажу единственную верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом.
Аврора Киба
блогер

В свою очередь, Лепс после расставания решил сконцентрироваться на работе, заявил он журналистам в начале марта.

"Никуда я не хожу, ничего я не ищу. Я работаю. Пишем. Надо альбом сдавать, никак не получается. <...> Я не могу сказать, что я не влюблен, и не могу сказать, что меня не любят. Меня все любят", – отметил артист.

Кроме того, певец заявил, что "ничего не терял".

"Потеряли меня!" – уточнил Лепс.

При этом народный артист РФ в интервью РИА Новости рассказал, что не прочь вновь стать отцом.

"Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку – девочку и мальчика. С кем – пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь", – поделился планами артист.

"Крейсер Аврора хорошо поплыл"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

20-летней Авроре Кибе после расставания с Лепсом уже несколько раз приписывали новые романы. Например, в конце февраля СМИ заметили блогера в компании 36-летнего племянника президента Азербайджана Рустама Гаджиева. Они посетили карнавал в Рио-де-Жанейро, где их запечатлели держащимися за руки.

По данным СМИ, Гаджиев основал первое в Азербайджане коллекторское агентство. Мужчина также увлекается спорткарами, Lego и футболом.

Ранее журналисты также заподозрили девушку в симпатии к сыну певицы Ирины Дубцовой, 20-летнему Артему Черницыну, который активно строит сольную карьеру. Поводом стала вечеринка в честь дня рождения Кибы. Парень был в числе гостей и выложил в соцсетях ролик, на котором Аврора его нежно обнимает. В свою очередь, именинница позже выложила снимки с торжества и поблагодарила всех. Подписчики отметили, что на кадрах она вновь засветилась в объятиях Артема.

"Крейсер Аврора хорошо поплыл", – прокомментировал пост Черницын, а Киба отметила его слова лайком.

Некоторые посчитали это доказательством флирта между молодыми людьми. При этом Киба публично не подтвердила ни один из предполагаемых романов.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

