СМИ: Лепс появился на семейном празднике с бывшей женой

Певца Григория Лепса заметили на семейном торжестве в компании экс-супруги после недавнего расставания с Авророй Кибой. Как складывается личная жизнь исполнителя, а также его бывшей возлюбленной, расскажет Москва 24.

"Обязательно родим еще парочку"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

63-летний певец Григорий Лепс появился на праздновании 90-летия своей матери в компании бывшей жены Анны Шаплыковой. У пары есть трое общих детей, экс-супруги прожили в браке около 20 лет, однако в 2021-м развелись.

После этого, в 2024-м, певец закрутил роман со студенткой Авророй Кибой, разница в возрасте с которой составила более 40 лет. Общественность обвинила пару во взаимном пиаре, а Кибу и вовсе заподозрили в корыстных интересах. Однако отношения развивались, возлюбленные даже планировали пожениться, но торжество откладывалось.

А в начале 2026-го юная невеста Лепса и вовсе рассказала в своем телеграм-канале, что их роман подошел к концу.

"Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", – написала Аврора.

В начале марта Киба вновь прокомментировала расставание со знаменитостью в первом выпуске собственного реалити-шоу.





Аврора Киба блогер Надо признаться: контракт был. У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего. <...> Ладно, сейчас я расскажу единственную верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом.

В свою очередь, Лепс после расставания решил сконцентрироваться на работе, заявил он журналистам в начале марта.

"Никуда я не хожу, ничего я не ищу. Я работаю. Пишем. Надо альбом сдавать, никак не получается. <...> Я не могу сказать, что я не влюблен, и не могу сказать, что меня не любят. Меня все любят", – отметил артист.

Кроме того, певец заявил, что "ничего не терял".

"Потеряли меня!" – уточнил Лепс.

При этом народный артист РФ в интервью РИА Новости рассказал, что не прочь вновь стать отцом.

"Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку – девочку и мальчика. С кем – пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь", – поделился планами артист.

"Крейсер Аврора хорошо поплыл"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

20-летней Авроре Кибе после расставания с Лепсом уже несколько раз приписывали новые романы. Например, в конце февраля СМИ заметили блогера в компании 36-летнего племянника президента Азербайджана Рустама Гаджиева. Они посетили карнавал в Рио-де-Жанейро, где их запечатлели держащимися за руки.

По данным СМИ, Гаджиев основал первое в Азербайджане коллекторское агентство. Мужчина также увлекается спорткарами, Lego и футболом.

Ранее журналисты также заподозрили девушку в симпатии к сыну певицы Ирины Дубцовой, 20-летнему Артему Черницыну, который активно строит сольную карьеру. Поводом стала вечеринка в честь дня рождения Кибы. Парень был в числе гостей и выложил в соцсетях ролик, на котором Аврора его нежно обнимает. В свою очередь, именинница позже выложила снимки с торжества и поблагодарила всех. Подписчики отметили, что на кадрах она вновь засветилась в объятиях Артема.

"Крейсер Аврора хорошо поплыл", – прокомментировал пост Черницын, а Киба отметила его слова лайком.

Некоторые посчитали это доказательством флирта между молодыми людьми. При этом Киба публично не подтвердила ни один из предполагаемых романов.

