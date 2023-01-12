В ГД высказались об участии телеведущей Михеевой в украинской вечеринке в Куршевеле

Российскую телеведущую и актрису Аллу Михееву заметили во французском Куршевеле на вечеринке, которую организовала украинская элита. Сама она уверяет, что не имеет никакого отношения к тусовке. Михеева пояснила, что просто случайно оказалась поблизости. Рассказываем подробности и выясняем, может ли она попасть в стоп-лит звезд из-за этого скандала.



Вечеринка в Куршевеле

На горнолыжном курорте Куршевель в элитном ресторане Bagatelle прошла вечеринка под украинским флагом. Об этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак написала у себя в телеграм-канале.





Ксения Собчак журналистка и телеведущая Куршевель, роскошный ресторан Bagatelle, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос шести бутылок (шампанского. – Прим. ред.) "Кристалла" с украинским флагом под (нецензурную песню. – Прим. ред.).

Собчак обратила внимание на высокую стоимость подобного отдыха. "Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали 20 тысяч евро", – прокомментировала она.

По данным СМИ, вечеринка была организована ко дню рождения украинской модели и блогера Алины Варакуты. На критику о торжестве на фоне ситуации на Украине она ответила в своих соцсетях следующим образом: "Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу". Примечательно, что на мероприятии присутствовали "Мисс Украина Вселенная – 2018" Карина Жосан с мужем Сергеем Ошеровским, которого в Незалежной объявили в розыск, и многие другие представители элиты.

Кадры из того же ресторана в своих соцсетях выложила и российская телеведущая, актриса Алла Михеева. Позднее она объяснила, что каждый год ездит в Куршевель покататься на лыжах. В этот раз телезвезда отдыхала на курорте со своей подругой и пиар-специалистом Юлией Прудько.

Со слов Михеевой, в тот день они проводили время на горнолыжной трассе вместе с инструкторами, а после переместились в ресторан Bagatelle, где и проходила вечеринка. Ведущая уверяет, что ее отдых не был связан с мероприятием. "Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас (с подругой. – Прим. ред.) розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра", – заявила Михеева.



Дорога в стоп-лист?

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/allamikheeva

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина, выступившая ранее с инициативой создать публичный стоп-лист деятелей культуры, которые не должны появляться на федеральных каналах и участвовать в финансируемых государством проектах, прокомментировала Москве 24 ситуацию с Аллой Михеевой.





Екатерина Стенякина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Моя инициатива касается тех деятелей культуры, звезд и знаменитостей, кто дискредитирует нашу страну и негативно высказывается в адрес специальной военной операции, в адрес наших защитников, которые находятся на передовой.

Депутат пояснила, что нужно различать знаменитостей, которые открыто дискредитировали Россию и тех, кто оказался замешан в публичный скандал случайно. "Стоп-лист касается граждан, выступивших с публичными заявлениями, пользуясь своим публичным именем", – объясняет Стенякина.

Парламентарий допустила, что Михеева действительно могла оказаться на вечеринке украинской элиты случайно. "Она не выступает открыто против нашей страны. На мой взгляд, нельзя называть ее предательницей и ставить в один ряд с Артуром Смольяниновым", – подчеркнула депутат.

В то же время отдых телеведущей на курорте во Франции, которая официально входит в список недружественных России стран, вызывает у парламентария морально-этические вопросы. "Да, Франция открыта для туристов, но она выступает против РФ. И здесь уже дело морали каждого гражданина, ехать ли в страну, которая ведет негативную политику по отношению к твоему государству", – полагает Стенякина.

Никаких санкций Михеевой за видео с вечеринки в Куршевеле не грозит, возможно, только некоторый репутационный ущерб, считает депутат. По ее мнению, история с телеведущей должна стать уроком для публичных граждан РФ.





Екатерина Стенякина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Публичные люди должны понимать, что за границей могут случайно оказаться в месте, где происходят события, такие как вечеринка с украинскими флагами и дискредитирующими Россию песнями. Знаменитостей могут сфотографировать и подтянуть публичный скандал.

В нынешней реальности нужно быть особенно аккуратным с тем контентом, который выкладываешь в своих социальных сетях и с кем фотографируешься, заключила депутат.

