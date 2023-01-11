Телеведущая Михеева прокомментировала появление на украинской вечеринке в Куршевеле

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Телеведущая Алла Михеева прокомментировала появление на вечеринке украинской элиты в Куршевеле, сообщает телеканал "360".

Михеева рассказала, что каждый год приезжает отдыхать в Куршевель, так как любит кататься на лыжах. В этот раз она приехала со своей подругой и пиарщицей Юлией Прудько. В Куршевеле девушки проводили время на лыжах в сопровождении инструкторов.

В процессе отдыха Михеева и Прудько переместились в ресторан Bagatelle, где проходила украинская вечеринка. По словам Михеевой, они никакого отношения к вечеринке не имеют.

"Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас (с подругой. – Прим. ред.) розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра", – рассказала телеведущая.

Ранее певец Валерий Меладзе опубликовал в социальной сети комментарий в связи с инцидентом на корпоративе в Дубае. Меладзе выразил надежду, что между близкими народами России и Украины установится согласие. При этом он отметил, что последние девять месяцев живет "с ощущением тяжести и горя".

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