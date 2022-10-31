Юрист рассказала, что грозит сбившему ребенка сибирскому депутату

Депутат Татарского района Новосибирской области, член партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов 30 октября сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении Мамонтова уже возбудили уголовное дело, а из партии депутата решили исключить. Расскажем, какая ответственность ему может грозить.

"Ударился о белую машину"

Фото: телеграм-канал SHOT

Момент ДТП с участием 67-летнего Сергея Мамонтова попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как внедорожник депутата сбивает на повороте шестилетнего ребенка, который шел по проезжей части неподалеку от своего дома в Татарске. Автомобиль буквально проехался по мальчику. Затем депутат вышел из машины, какое-то время постоял рядом с пострадавшим, однако в итоге даже не вызвал помощь и уехал с места происшествия.

На улицу мальчик вышел, чтобы занести домой сбежавшую из квартиры кошку, рассказала его мама Светлана. По ее словам, сына не было всего несколько минут и домой он пришел самостоятельно.





Светлана мама пострадавшего ребенка Смотрю, ребенок весь в крови. Я сначала подумала, что он, может быть, упал: на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину.

"Соседи говорят – на ребенка иномарка нашего местного депутата наехала. Я уложила его на диван, вызвала скорую", – рассказала Светлана.

Врачи нашли у мальчика рваную рану на голове и переломы, также у ребенка сильные боли в животе. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, мальчик находится в реанимации центральной районной больницы в стабильно тяжелом состоянии. Местным врачам помогают коллеги из Консультативного центра областной клинической больницы.

Автомобиль оперативно объявили в розыск, однако спустя время Мамонтов сам пришел в отдел полиции. Тесты показали, что в момент аварии он был трезв. В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности (максимальное наказание по ней составляет год лишения свободы). Также суд признал Мамонтова виновным по административной статье об оставлении водителем места ДТП и назначил ему 11 суток ареста, однако в законную силу решение еще не вступило. Сам депутат свою вину признал.

Собственную проверку инцидента проводит и Татарская межрайонная прокуратура. Кроме того, ходом расследования дела заинтересовался и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Даже животные так не поступают"

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

По данным сайта НГС, автомобиль, на котором Мамонтов сбил мальчика, ему не принадлежит: предположительно, внедорожник зарегистрирован на его жену. Сама машина была куплена в декабре 2019 года и за это время проехала всего около 13 тысяч километров.

Сам же Мамонтов минимум 20 лет возглавляет Татарский филиал компании "Новосибирскавтодор", сообщают местные СМИ. Также в качестве члена совета депутатов от партии "Единая Россия" он принимал участие в заседаниях районных комиссий по безопасности дорожного движения. Как начальник дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), он регулярно докладывал о содержании и состоянии межпоселковых дорог района, местных улиц и переулков. В 2021-м его наградили знаком "Лауреат премии Татарского района в области промышленности и транспорта", сообщает портал vn.ru.

Как отметил в беседе с РИА Новости ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко, Мамонтов должен понести самую суровую ответственность за свой поступок.





Евгений Ревенко ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Таким людям не то что в партии – в обществе не место. Даже животные так не поступают.

В свою очередь, глава регионального исполкома "Единой России" Юлия Швец заявила, что Мамонтов будет с позором исключен из партии. Поступок депутата не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения, подчеркнула она. "Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", – сказала Швец.

Она добавила, что ЕР окажет всю нужную помощь мальчику и его семье.

В тюрьму не сядет?

Фото: телеграм-канал SHOT

Факт возбуждения уголовного дела об оставлении в опасности может говорить о том, что нарушения ПДД со стороны водителя в момент происшествия не было. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала юрист Елена Пономарева.

"В противном случае было бы возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью. Исходя из той квалификации, которую избрали органы предварительного расследования, будем говорить, что нарушений ПДД со стороны водителя не было. Было именно оставление в опасности", – объяснила она.

Водитель был обязан оказать первую помощь, вызвать скорую и сотрудников полиции. Сбив человека и покинув место ДТП, он априори осознавал, что из-за его действий ребенок может погибнуть. Если бы водитель не уехал, а оказал мальчику помощь и вызвал экстренные службы, уголовной ответственности он бы не понес, подчеркнула юрист.

В то же время Пономарева считает, что максимальное наказание по статье об оставлении в опасности суд в конечном итоге может не назначить. "До этого не дойдет, если ранее он не привлекался к уголовной ответственности, возьмет на себя все расходы, связанные с лечением ребенка, и принесет извинения", – сказала специалист.





Елена Пономарева юрист В этом случае суд, скорее всего, проявит к нему снисхождение. При правильном поведении наказание будет условным либо в виде штрафа.

Также законные представители ребенка могут подать на депутата гражданский иск о возмещении морального вреда и расходов на лечение, адвокатов и других судебных издержек, обратила внимание Пономарева. При этом факт, что Мамонтов в итоге сам сдался полиции, вряд ли станет смягчающим обстоятельством: это могут расценить как желание уйти от более строго наказания после консультации с адвокатом, резюмировала юрист.

