"Фобос": снег в Сочи начнет таять после 27 февраля

В Сочи несколько дней подряд идет сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение. Такая обстановка сохранится в регионе вплоть до 27 февраля, отмечают синоптики. Кроме того, стихия накрыла и абхазский Сухум, парализовав движение транспорта в городе. Как южные курорты справляются с сильными осадками – в материале Москвы 24.
"Опасное явление"
О том, что в Сочи сложились сложные погодные условия, стало известно 22 февраля. В результате ночного снегопада, продлившегося около пяти часов, на улицах курорта местами образовались сугробы высотой до 25 сантиметров, написал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин. Обильные осадки продолжились и в последующие несколько дней, а 25 февраля в регионе начало действовать штормовое предупреждение, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"<...> в предгорной и горной зоне Сочи количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления – очень сильный снег, составит 20–25 миллиметров", – говорится в сообщении.
К ликвидации последствий привлекли около 300 человек и 164 единицы техники. Кроме того, была использована почти тысяча тонн противогололедных материалов, указал Андрей Прошунин.
Ураганный ветер и морозы обрушились на юг России
Помимо дорог и тротуаров, на курорте ведется очистка деревьев: чтобы ветви пальм не сломались под тяжестью снега, коммунальщики аккуратно сбивают его с помощью бамбуковых палок, передает "Комсомольская правда. Краснодар".
На фоне мощного снегопада 24 февраля на сочинском склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс "Розы Хутор", сошла лавина. В момент инцидента в опасной зоне находились два райдера и гид, уточнили в пресс-службе "Розы Хутор". Двое из них смогли сообщить свои координаты – они не пострадали и впоследствии были спасены.
Однако третий перестал выходить на связь сразу после происшествия – его поиски временно приостановили из-за погодных условий. По факту произошедшего СУ СК по Краснодарскому краю организовали проверку.
Под удар стихии попала и соседняя Абхазия: в Сухуме выпало небывалое за последние примерно 10 лет количество снега, рассказала RT местная жительница. Из-за сугробов в городе оказалось затруднено движение транспорта. Кроме того, вследствие холодов впервые за семь лет замерзло озеро Рица, уточнил журналистам директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия.
Циклон и особенности рельефа
Обильные осадки парализовали работу сочинского аэропорта. 22 февраля из-за непогоды рейс авиакомпании Azur Air на Пхукет задержали более чем на 15 часов, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Первоначальная причина – метеоусловия, был сильный снег, потом закончилось рабочее время у экипажа", – уточнили в Azur Air.
Затруднения возникли и с прилетами: 23 февраля из-за шторма на побережье Черного моря изменилось время отправления некоторых рейсов из Москвы в Сочи. Часть уже вылетевших самолетов перенаправляли в Минеральные Воды, Грозный или Махачкалу. Однако в скором времени суда последовали к месту назначения.
Впоследствии "Аэрофлот" также скорректировал расписание ряда рейсов, следовавших из и в Сочи до улучшения погодных условий в регионе.
Между тем аэропорт курорта перешел на режим работы по фактической погоде. Несмотря на то что в воздушной гавани пытаются обслуживать пассажиров вовремя, главным приоритетом остается безопасность полетов.
"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях аномальных погодных условий", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.
Причиной аномального снегопада и морозов на Черноморском побережье стал стационарный циклон. Атмосферу над регионом заполонили холодные воздушные массы, вследствие чего температурные контрасты исчезли и вихрь утратил способность перемещаться, пояснили в центре погоды "Фобос".
Предполагается, что осадки продолжатся в Сочи вплоть до 27 февраля. Затем циклоны из Скандинавии вытеснят к Черному морю антициклон, располагавшийся ранее в средней полосе Русской равнины. Тем самым снеговые тучи, которые находятся над регионом, сместятся к предгорьям Урала, что приведет к установлению солнечной погоды и таянию сугробов, спрогнозировали синоптики "Фобоса".