"Фобос": снег в Сочи начнет таять после 27 февраля

В Сочи несколько дней подряд идет сильный снегопад, объявлено штормовое предупреждение. Такая обстановка сохранится в регионе вплоть до 27 февраля, отмечают синоптики. Кроме того, стихия накрыла и абхазский Сухум, парализовав движение транспорта в городе. Как южные курорты справляются с сильными осадками – в материале Москвы 24.

"Опасное явление"

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

О том, что в Сочи сложились сложные погодные условия, стало известно 22 февраля. В результате ночного снегопада, продлившегося около пяти часов, на улицах курорта местами образовались сугробы высотой до 25 сантиметров, написал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин. Обильные осадки продолжились и в последующие несколько дней, а 25 февраля в регионе начало действовать штормовое предупреждение, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"<...> в предгорной и горной зоне Сочи количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления – очень сильный снег, составит 20–25 миллиметров", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлекли около 300 человек и 164 единицы техники. Кроме того, была использована почти тысяча тонн противогололедных материалов, указал Андрей Прошунин.



Андрей Прошунин мэр Сочи Основные транспортные артерии курорта расчищены, ведется работа на второстепенных. Проезд по федеральным трассам обеспечен. <...> Инфраструктура жизнеобеспечения курорта функционирует штатно, каких-либо крупных аварийных ситуаций зафиксировано не было. Локальные отрабатываются коммунальными службами точечно и оперативно.

Ураганный ветер и морозы обрушились на юг России

Помимо дорог и тротуаров, на курорте ведется очистка деревьев: чтобы ветви пальм не сломались под тяжестью снега, коммунальщики аккуратно сбивают его с помощью бамбуковых палок, передает "Комсомольская правда. Краснодар".

На фоне мощного снегопада 24 февраля на сочинском склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс "Розы Хутор", сошла лавина. В момент инцидента в опасной зоне находились два райдера и гид, уточнили в пресс-службе "Розы Хутор". Двое из них смогли сообщить свои координаты – они не пострадали и впоследствии были спасены.

Однако третий перестал выходить на связь сразу после происшествия – его поиски временно приостановили из-за погодных условий. По факту произошедшего СУ СК по Краснодарскому краю организовали проверку.

Под удар стихии попала и соседняя Абхазия: в Сухуме выпало небывалое за последние примерно 10 лет количество снега, рассказала RT местная жительница. Из-за сугробов в городе оказалось затруднено движение транспорта. Кроме того, вследствие холодов впервые за семь лет замерзло озеро Рица, уточнил журналистам директор Рицинского нацпарка Адамур Багателия.

Циклон и особенности рельефа

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Обильные осадки парализовали работу сочинского аэропорта. 22 февраля из-за непогоды рейс авиакомпании Azur Air на Пхукет задержали более чем на 15 часов, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Первоначальная причина – метеоусловия, был сильный снег, потом закончилось рабочее время у экипажа", – уточнили в Azur Air.

Затруднения возникли и с прилетами: 23 февраля из-за шторма на побережье Черного моря изменилось время отправления некоторых рейсов из Москвы в Сочи. Часть уже вылетевших самолетов перенаправляли в Минеральные Воды, Грозный или Махачкалу. Однако в скором времени суда последовали к месту назначения.

Впоследствии "Аэрофлот" также скорректировал расписание ряда рейсов, следовавших из и в Сочи до улучшения погодных условий в регионе.

Между тем аэропорт курорта перешел на режим работы по фактической погоде. Несмотря на то что в воздушной гавани пытаются обслуживать пассажиров вовремя, главным приоритетом остается безопасность полетов.

"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях аномальных погодных условий", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.

Причиной аномального снегопада и морозов на Черноморском побережье стал стационарный циклон. Атмосферу над регионом заполонили холодные воздушные массы, вследствие чего температурные контрасты исчезли и вихрь утратил способность перемещаться, пояснили в центре погоды "Фобос".



из публикации центра погоды "Фобос" Столь продолжительное и сильное ненастье отчасти объясняется и особенностями рельефа. Дело в том, что в воздушной массе, натекающей на наветренную сторону горных хребтов, активизируются восходящие потоки. Под их влиянием облака становятся более мощными, и осадков они приносят больше.

Предполагается, что осадки продолжатся в Сочи вплоть до 27 февраля. Затем циклоны из Скандинавии вытеснят к Черному морю антициклон, располагавшийся ранее в средней полосе Русской равнины. Тем самым снеговые тучи, которые находятся над регионом, сместятся к предгорьям Урала, что приведет к установлению солнечной погоды и таянию сугробов, спрогнозировали синоптики "Фобоса".