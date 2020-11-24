Соседи рассказали о жизни мальчика, оставленного на пять дней в квартире в Москве

В квартире на западе Москвы правоохранительные органы обнаружили 10-летнего мальчика, которого мама оставила одного. Без присмотра родителей ребенок просидел взаперти почти неделю. Тревогу забили соседи, которые услышали крики о помощи и вызвали спасателей. К счастью, с мальчиком все хорошо: его жизни ничего не угрожает. Мать ребенка уже задержали оперативники. Рассказываем подробности произошедшего.



Нет света, ужасный бардак и тараканы

В Москве задержали женщину, бросившую десятилетнего сына в запертой квартире

В воскресенье, 22 ноября, в запертой квартире на Новоорловской улице обнаружили ребенка. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, он просидел в одиночестве пять дней. Мальчика доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Одним из первых о запертом в квартире ребенке узнал сосед семьи. Он услышал голос мальчика: тот рассказал, что дома один, а из еды в квартире есть только рис. Тогда молодой человек сходил в магазин и принес продукты, которые передал через окно. На следующий день он попытался по телефону узнать, куда ушла мать ребенка, но, не добившись результата, решил вызвать полицию.

"Позвонил в полицию, объяснил ситуацию, приехала полиция, пришли подруги матери, открыли дверь, осмотрели мальчика. Мальчик вообще в идеальном состоянии, пацана забрали. И все", – объяснил житель дома в беседе с телеканалом "360".

По словам других соседей, мальчик жил вместе со своей 31-летней мамой, которая якобы вела аморальный образ жизни. Кроме того, жильцы дома пожаловались, что в квартире часто собирались шумные компании, причем такие посиделки заканчивались драками.





житель дома В квартире нет света, просто все перевернуто вверх дном. Валяется раковина, отодвинуты два холодильника. Ужасный бардак, тараканы, мухи, все в плесени. Там ужасная ситуация, сложно это описать словами. Я не представляю, как там ребенок находился пять дней. Покушать там было нечего.

Также жильцы дома сообщили, что это уже не первый раз, когда ребенка оставляют одного в квартире без еды, а мать пропадает на несколько дней. Соседям якобы даже приходилось периодически его подкармливать.

"Я ему всегда то шоколадку, то конфетку дам, то яблочки. Он всегда подбегает, потому что уже знает меня. Потом смотрю: пропал парень, не знаю где. Но я не скажу, что он был голодный", – отметила старшая по дому.

По ее словам, год назад у матери уже пытались забрать ребенка органы опеки. Детский омбудсмен по Москве Ольга Ярославская также взяла на контроль ситуацию. Она рассказала, что ранее департамент соцзащиты оказывал женщине помощь и поддержку, а затем та устроилась на работу.

"Что называется, взялась за ум, интересовалась учебой сына и была снята с учета. Об инциденте стало известно от соседей, они давно не видели женщину и слышали за стенкой плач ребенка. Оказалось, что женщина ушла гулять с собакой и не вернулась", – пояснила она.

В департаменте труда и соцзащиты населения также заявили, что при необходимости помогут решить вопрос с проживанием 10-летнего мальчика.

Полицейским уже удалось задержать мать ребенка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В свою очередь, Солнцевская межрайонная прокуратура также начала проверку. В том числе представители ведомства оценят действия родителей и уполномоченных органов, которые занимаются выявлением неблагополучных семей.



Ребенок – в зоне риска

Мать мальчика во время допроса объяснила, почему оставила сына одного в квартире почти на неделю. По ее словам, сначала она ночевала на улице, а последние два дня провела у знакомого, которому отдала собаку на передержку.

Мать ребенка рассказала, что якобы впервые рассталась с сыном на такой долгий срок. При этом она добавила, что оставила ему еды на несколько дней. Женщина объяснила полицейским, что после того, как вышла на улицу с собакой, почувствовала себя плохо. У нее якобы начала кружиться голова, но помощи мать мальчика ни у кого не просила. В конце допроса она добавила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также женщина раскаялась в содеянном.





мать ребенка Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна, без родственников и вообще. Папа есть, но мы с ним давно не общались.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала Москве 24, что у детей, которых часто оставляют запертыми в квартире, могут произойти нарушения в психике.

"Ребенок сначала чувствует страх, панику, а потом у него наступает чувство безысходности, потому что от него ничего не зависит, он не может никак повлиять на ситуацию. Падает самооценка, и ребенку кажется, что он не может справиться ни с какой жизненной ситуацией. Идет такое внутреннее психологическое подавление и состояние зависимости", – пояснила специалист.





Наталья Наумова детский психолог и семейный психотерапевт В таком состоянии ребенок может предпринимать и суицидальные попытки, и пытаться уйти на улицу, чтобы его кто-то другой принял и обогрел. Он попадает в зону риска, поэтому в такой ситуации его оставлять нельзя.

Психолог предположила, что мать может попытаться исправиться, если она на это способна. В ином случае ребенку будет лучше в другой семье.

"Если есть возможность исправить ситуацию, то всегда лучше оставить ребенка с мамой. Если уже видно, что она не готова к переменам или имеет какие-то патологические процессы, то, конечно, ребенка необходимо пристроить в какую-то другую семью либо в детский дом. В любом случае ему будет там спокойнее, нежели в ситуации с нездоровой мамой", – подчеркнула Наумова.

Она добавила, что в любом случае органы опеки и медики должны разобраться в ситуации и провести психологическое обследование женщины, чтобы понять ее психический статус.