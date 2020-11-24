Задержана москвичка, оставившая 10-летнего сына в запертой квартире

11:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сотрудники полиции задержали 31-летнюю женщину, которая на несколько дней оставила своего 10-летнего сына дома взаперти. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно, мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней", – заявил Васенин.
В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия для выяснения деталей произошедшего.
Ранее стало известно, что ребенок остался один на несколько дней в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения мальчика доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием мальчика.
Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что семья ребенка раньше получала социальную помощь и состояла на учете органов соцзащиты, но в последнее время перестала взаимодействовать с ними.
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