Омбудсмен рассказала об оставленном в квартире в Москве ребенке

16:15
Фото: ТАСС/Николай Галкин
О ребенке, который пять дней находился в квартире без присмотра взрослых, стало известно от соседей, сообщила РИА новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По ее словам, мальчика сразу отправили на обследование в больницу и одновременно начали искать его мать. Позже сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение и задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
Как отметила Ярославская, ранее мама была в орбите социальной помощи департамента соцзащиты. Город оказывал женщине помощь и поддержку, а затем она устроилась на работу.
"Что называется, взялась за ум, интересовалась учебой сына и была снята с учета. Об инциденте стало известно от соседей, они давно не видели женщину и слышали за стенкой плач ребенка. Оказалось, что женщина ушла гулять с собакой и не вернулась", – пояснила омбудсмен.
Она добавила, что следит за судьбой мальчика, он в безопасности, и его жизни ничего не угрожает. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. После выписки власти решат вопрос о проживании ребенка. Специалисты соцзащиты окажут мальчику необходимую поддержку, пообещала Ярославская.
Ранее появились сведения, что 10-летний мальчик остался без взрослых в квартире на улице Новоорловской. Прокуратура должна закончить проверку, после чего в случае необходимости органы опеки и органы прокуратуры обратятся в суд с целью ограничения или лишения прав матери.
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