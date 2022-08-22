Кто стоит за убийством журналистки Дарьи Дугиной

В Московской области при взрыве автомобиля погибла 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Рассказываем подробности происшествия.



Взрыв автомобиля

Фото: Следственный комитет РФ по Московской области

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Им управляла журналистка и политолог Дарья Дугина, она погибла на месте. Взрыв прогремел, когда девушка проезжала в районе поселка Большие Вяземы. Следователи установили, что взрывное устройство было заложено со стороны водителя под днищем машины.

По факту пришествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". По ней максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство Главного следственного управления ведомства. В свою очередь прокуратура Подмосковья взяла на контроль ход расследования.

В ФСБ России сообщили, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы.





из сообщения Центра общественных связей ФСБ РФ Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения.

По данным ведомства, подозреваемая вместе с 12-летней дочерью прибыла на территорию РФ 23 июля 2022 года. Чтобы собирать данные о Дугиной, она сняла квартиру в доме, где проживала политолог. Отмечается, что Наталья Вовк пользовалась Mini Cooper для наблюдения за журналисткой. В день убийства вместе с дочкой подозреваемая присутствовала на литературно-музыкальном фестивале "Традиция". Дугина в качестве почетного гостя также была на этом мероприятии.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", – уточнили в ФСБ.

Сообщалось, что правоохранительные органы РФ объявят ее в розыск с целью выдачи России. Вместе с тем пользователи Сети обнаружили, что, предположительно, Mini Cooper подозреваемой выставили на продажу в Киеве за 14,5 тысячи долларов, продавец – некий Данил Шабан. По данным хакерской группировки RaHDit ("Злые русские хакеры"), Наталья Вовк в девичестве также носила фамилию Шабан. Кроме того, хакеры утверждают, что та служила в националистическом полку "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).



"Был огонь и еще пару хлопков"

Фото: Следственный комитет РФ по Московской области

Дарья вместе со своим отцом, философом и политологом Александром Дугиным 20 августа посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово. Скрипач Петр Лундстрем, который также там присутствовал, рассказал, что они уехали под конец мероприятия. По словам музыканта, Александр Дугин сел в машину друга и направился вслед за Дарьей. Таким образом, отец первым оказался на месте взрыва автомобиля дочери.

Одна из очевидцев происшествия раскрыла подробности случившегося. "Один прям громкий был (хлопок. – Прим. ред.), второй потише потом сразу был. И все – тишина. <...> Потом огонь и еще пару хлопков было", – описала женщина

Петр Лундстрем отметил, что площадка фестиваля хорошо охранялась и была оснащена рамками металлоискателя. В связи с этим он предположил, что взрывчатку могли заложить на парковке.





Петр Лундстрем скрипач Парковку для участников я не видел, приехал на такси, но ясно, что машины через рамки не проезжают. Кто угодно мог подойти, подъехать, прикрепить под днище 400 граммов тротила и так же спокойно уехать. Также я думаю, что подготовлен теракт был заранее. Я видел Дугиных в 17:06, где-то в это время они и приехали. У террористов было четыре полноценных часа.

Основатель телеканала "Царьград" и близкий друг семьи Дугиных Константин Малофеев сообщил, что прощание с журналисткой пройдет в Москве 23 августа в Телецентре "Останкино" в 10 часов утра. Владимир Путин выразил соболезнования семье.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России", – говорится в телеграмме президента.

Некоторые эксперты предполагают, что целью злоумышленников был Александр Дугин, а не его дочь.

"Во-первых, Дарья Дугина работала в проектах отца, прежде всего, в его направлении. То есть у нее какой-то самостоятельной, отличной линии не было... Во-вторых, Дугин должен был ехать в этом автомобиле. Он в последний момент принял решение пересесть", – рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков, отметив, что после смерти дочери Дугин попал в больницу.

В то же время ветеран группы специального назначения "Вымпел" Валерий Киселев предположил, что целью была именно Дарья, если учесть, что за машиной, скорее всего, следили и хорошо знали, кто в нее садится.

