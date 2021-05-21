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Что известно о нападении десятиклассника на учительницу в Пермском крае

"У меня крыша едет". Что известно о нападении на учительницу в Пермском крае
происшествия регионы

В городе Березняки Пермского края школьник напал на 74-летнюю учительницу физики с ножом. Раненая женщина была госпитализирована, преступник задержан на месте. Рассказываем в деталях, что произошло и был ли конфликт между учеником и учителем.

Нападение на учителя

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Обычный учебный день в лицее № 1 города Березняки в Пермском крае закончился для одной из учительниц госпитализацией. На 74-летнюю женщину напал десятиклассник и дважды ударил ее ножом в область шеи. Учительницу увезли из школы на машине скорой помощи. "Ее привезли в больницу, она в операционной, врачи работают. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", – сообщили в пресс-службе краевой больницы имени Вагнера.

Одна из учениц лицея рассказала, как произошло нападение.

В школу пришел ученик 10 "Г" класса. Опоздав на урок, он зашел в класс, сказал: "Здравствуйте", достал две кукри и нанес ножевое ранение учителю физики.
ученица лицея № 1

Девочка сообщила, что после случившегося несколько классов закрыли до выяснения обстоятельств, потом всех учеников вывели на улицу и отпустили домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

21 мая в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство”.
из сообщения СК РФ по Пермскому краю

Лицей, где произошло ЧП, находится под охраной ЧОП и оснащен тревожной кнопкой с выводом в Росгвардию. О нападении ученики сразу сообщили охраннику, и тот обезвредил школьника, после чего на место прибыли росгвардейцы.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что у охранников нет права обыскивать учащихся при входе в здание школы ни с точки зрения этики, ни с точки зрения закона.

В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии.
из сообщения министерства территориальной безопасности Пермского края

Нападавший ученик задержан, в ближайшее время его проверят на вменяемость. Сообщается, что у подростка замечена тревожность, перманентная нервозность, вспыльчивость и немотивированная агрессия, что может указывать на наличие у него психического расстройства.

Конфликт из-за оценок?

Фото: телеграм-канал Mash

По информации одного из источников, ученик готовил нападение заранее и действовал с особой жестокостью. "Очевидно, что нападение носило спланированный характер. Ученик подготовился, взял в школу нож и во время урока нанес учительнице два ранения в область шеи", – отметил он.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова сообщила, что нападавший на учете не стоял.

На учете они не состояли: ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка?
Светлана Денисова
уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

По одной из версий, напавший школьник мог пойти мстить учительнице физики из-за того, что она занижала ему оценки. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, парню грозила двойка в четверти. При этом отец ученика даже ходил в школу обсуждать неуспеваемость сына и просил учителя провести с сыном дополнительные занятия по физике. Позже родители наняли подростку онлайн-репетитора.

Как сообщают СМИ, накануне перед нападением ученик жаловался другу в аудиосообщении на нелегкую жизнь. Он рассказал, что в его жизни никогда не было близкого человека и он хочет найти свою любовь. При этом парень признался, что у него "едет крыша" и он уже пытался выходить с ножом на улицу, но потом себя остановил.

У меня крыша едет…. Я закрепил нож на пояснице, одел теплый свитер, перчатки и маску… В итоге я два часа проходил, в итоге у меня прошло… Ну, как отход, я понимаю, что творю какую-то фигню, пришел обратно домой, прибрался… Я не хочу этого делать. По сути, я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь. Я хочу найти свое любимое увлечение.
напавший на учительницу в лицее № 1 в Березняках

В школе нападавшего десятиклассника характеризуют положительно. Одна из учениц лицея № 1 рассказала, что нападавший всегда был очень общительным и добрым, она бы никогда не подумала, что он может пойти на такое преступление. "Как человек был достаточно добр ко всем, был достаточно общительным, к насилию склонен никогда не был. У него были друзья, все считали его достаточно добрым. Успеваемость была в порядке", – сообщила школьница.

По информации в СМИ, Роман мог приобрести нож у дяди, который владеет магазином товаров для охоты и рыбалки. В день совершения преступления родители подростка находились на отдыхе в Сочи, а сын остался с дедом в Березняках.

Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего, организован допрос свидетелей, проводятся необходимые экспертизы для установления обстоятельств случившегося.

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Лоскутникова Наталья

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