В пермском лицее рассказали о напавшем на учителя десятикласснике

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Ученица лицея №1 в Березниках, где утром напали с ножом на учителя, рассказала о нападавшем, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, инцидент произошел около 12 часов дня (10:00 по Москве).

"В школу пришел ученик 10 "Г" класса. Опоздав на урок, он зашел в класс, сказал: "Здравствуйте", достал две кукри и нанес ножевое ранение учителю физики", – сказала она.

Девочка добавила, что несколько классов закрыли до выяснения обстоятельств, а после вывели на улицу и отпустили домой. Учителя госпитализировали, а ученика задержали. Ученица также назвала нападавшего "добрым" и "общительным" человеком.

"Как человек был достаточно добр ко всем, был достаточно общительным, к насилию склонен никогда не был. У него были друзья, все считали его достаточно добрым. Успеваемость была в порядке", – поделилась она.

Об инциденте стало известно утром. Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. С задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Отмечается, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.