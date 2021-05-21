Охрана лицея в Пермском крае, где пострадала учительница, действовала по инструкции

11:40
Фото: телеграм-канал "MASH"
Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство территориальной безопасности Пермского края.
"В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что у охранников нет права обыскивать учащихся при входе в здание школы ни с точки зрения этики, ни с точки зрения закона. Наряд Росгвардии прибыл и задержал ученика.
В пятницу, 21 мая, учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. В настоящее время молодой человек задержан.
Нападавшего проверят на вменяемость. Тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия могут указывать на наличие у подростка расстройства.
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