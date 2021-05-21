Тревожная кнопка и ЧОП были в школе в Березниках, где ученик напал на учителя

Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

Лицей в городе Березники Пермского края, где ученик напал с ножом на учительницу, находится под охраной ЧОП и оснащен тревожной кнопкой. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона.

"В школе обеспечена охрана ЧОП, есть тревожная кнопка с выводом в Росгвардию. Отметим, о нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил ученика. Следом прибыла Росгвардия", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно утром пятницы, 21 мая. Учащийся лицея №1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. С задержанным работают следователи, специалисты осматривают место происшествия. Кроме того, организован допрос свидетелей и назначаются необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Известно, что нападавшего проверят на вменяемость. Отмечается, что тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия, которые есть у подростка, дают основания предполагать у него наличие расстройства.