В Госдуме рассказали, как предотвратить трагедии из-за взрыва бытового газа

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области накануне. Это стало причиной частичного обрушения здания, а также большого пожара. Несколько жителей дома пострадали, среди них есть дети. Также сообщается об одном погибшем. Рассказываем подробности происшествия, а также о том, как не допускать подобные катастрофы.
"Выпрыгивали из окна"
ЧП произошло вечером 19 апреля в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Взрыв газа в трехэтажном кирпичном доме 2015 года частично обрушил четыре квартиры на втором и третьем этажах. Это привело к пожару, который удалось ликвидировать только к часу ночи следующего дня.
Как рассказали очевидцы изданию Life, из-за сильного задымления подъезда жителям дома приходилось выпрыгивать из окон собственных квартир, чтобы спастись.
По данным СК, в результате происшествия пострадали трое взрослых жильцов дома и двое малолетних детей. Все они госпитализированы. Как ранее сообщали СМИ, у двух пострадавших диагностированы перелом позвоночника и ребер, один человек получил ожоги, а также черепно-мозговую травму.
Правоохранители подтвердили, что в результате ЧП есть один погибший. Это трехмесячный ребенок. Малыш погиб еще до того, как его попытались спасти. "Ребенок лежал в кроватке уже мертвый", – рассказал очевидец. В то же время еще одного младенца в возрасте 2,5 месяца позже извлекли из-под завалов живым.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках расследования уже задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы. Сейчас им избирается мера пресечения.
По словам очевидцев, накануне взрыва в доме пахло газом, жители вызывали соответствующую службу для устранения проблемы. "Говорили, что газом пахло, вызывали газовщиков, они приехали, ничего не нашли и уехали", – рассказал РЕН ТВ один из родственников жильцов.
Законопроект на рассмотрении
По словам члена комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Ильи Осипова, зачастую причиной взрыва газа в многоквартирных домах становится неисправное оборудование. Следовательно, именно с этой проблемой нужно бороться в первую очередь.
"У нас на сегодняшний день ежегодно проходит обслуживание общедомового оборудования. Собственники тоже обязаны проводить техническое обслуживание своего газового оборудования, но очень многие этой обязанностью пренебрегают. Одни – потому что дорого, другие – по еще каким-то причинам", – рассказал депутат.
Осипов выступил соавтором законопроекта, который передал бы право проводить обслуживание квартирного оборудования управляющим компаниям (УК). В настоящий момент он находится на втором чтении.
Это не значит, что управляющая компания починит неисправную плиту, отмечает депутат. "Но специалист должен прийти и сказать, что ее эксплуатировать нельзя, и отключить подачу газа в эту квартиру из-за неисправного оборудования до устранения этой неполадки", – объяснил Осипов.
Тогда, по его словам, риски трагедии буду сводиться к минимуму, а собственники квартир в многоквартирных домах смогут спать спокойно: если прошло техобслуживание, значит, либо все исправно, либо доступ газа перекрыт к неисправным устройствам.
Младенца извлекли живым из-под завалов дома в Нижегородской области