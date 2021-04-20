В Госдуме рассказали, как предотвратить трагедии из-за взрыва бытового газа

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижегородской области накануне. Это стало причиной частичного обрушения здания, а также большого пожара. Несколько жителей дома пострадали, среди них есть дети. Также сообщается об одном погибшем. Рассказываем подробности происшествия, а также о том, как не допускать подобные катастрофы.

"Выпрыгивали из окна"

ЧП произошло вечером 19 апреля в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Взрыв газа в трехэтажном кирпичном доме 2015 года частично обрушил четыре квартиры на втором и третьем этажах. Это привело к пожару, который удалось ликвидировать только к часу ночи следующего дня.

Как рассказали очевидцы изданию Life, из-за сильного задымления подъезда жителям дома приходилось выпрыгивать из окон собственных квартир, чтобы спастись.





очевидец Выпрыгивали из окошка, не могли никак выйти, там дым. Двоим, мужу с женой, пришлось выпрыгивать, они там переломали себе руки, ноги, их на скорой увезли.

По данным СК, в результате происшествия пострадали трое взрослых жильцов дома и двое малолетних детей. Все они госпитализированы. Как ранее сообщали СМИ, у двух пострадавших диагностированы перелом позвоночника и ребер, один человек получил ожоги, а также черепно-мозговую травму.



Правоохранители подтвердили, что в результате ЧП есть один погибший. Это трехмесячный ребенок. Малыш погиб еще до того, как его попытались спасти. "Ребенок лежал в кроватке уже мертвый", – рассказал очевидец. В то же время еще одного младенца в возрасте 2,5 месяца позже извлекли из-под завалов живым.

Пострадавшие в ЧП в Нижегородской области получат компенсацию. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По 10 тысяч рублей получат жильцы, которым не был причинен вред здоровью. По 100 тысяч получат пострадавшие в происшествии. 200 тысяч выплатят родственникам погибших.



По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В рамках расследования уже задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы. Сейчас им избирается мера пресечения.

По словам очевидцев, накануне взрыва в доме пахло газом, жители вызывали соответствующую службу для устранения проблемы. "Говорили, что газом пахло, вызывали газовщиков, они приехали, ничего не нашли и уехали", – рассказал РЕН ТВ один из родственников жильцов.

Законопроект на рассмотрении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам члена комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Ильи Осипова, зачастую причиной взрыва газа в многоквартирных домах становится неисправное оборудование. Следовательно, именно с этой проблемой нужно бороться в первую очередь.

"У нас на сегодняшний день ежегодно проходит обслуживание общедомового оборудования. Собственники тоже обязаны проводить техническое обслуживание своего газового оборудования, но очень многие этой обязанностью пренебрегают. Одни – потому что дорого, другие – по еще каким-то причинам", – рассказал депутат.

Осипов выступил соавтором законопроекта, который передал бы право проводить обслуживание квартирного оборудования управляющим компаниям (УК). В настоящий момент он находится на втором чтении.





Илья Осипов член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Законопроект будет обязывать УК заключать договор с собственником на обслуживание газового оборудования. Тарифы должны быть регулируемы, как и все тарифы ЖКУ. И должен быть минимальный перечень работ, которые приходит и выполняет организация.

Это не значит, что управляющая компания починит неисправную плиту, отмечает депутат. "Но специалист должен прийти и сказать, что ее эксплуатировать нельзя, и отключить подачу газа в эту квартиру из-за неисправного оборудования до устранения этой неполадки", – объяснил Осипов.

Тогда, по его словам, риски трагедии буду сводиться к минимуму, а собственники квартир в многоквартирных домах смогут спать спокойно: если прошло техобслуживание, значит, либо все исправно, либо доступ газа перекрыт к неисправным устройствам.