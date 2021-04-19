Психолог объяснил причину драки посетителей "Афимолла" за поддельные купюры

В торговом центре "Афимолл" произошла потасовка из-за купюр из "банка приколов". Как выяснилось, ее спровоцировал TikTok-блогер. Молодой человек начал кидать в толпу деньги, которые посетители приняли за настоящие, в результате чего началась драка. Разбираемся, почему наличные вызвали такую реакцию у людей и демонстрируют ли подобные "социальные" пранки пороки в обществе.



Алчная потасовка

В воскресенье, 18 апреля, в Сети появилось видео с дракой в торговом центре "Афимолл". Позднее стало известно, что ее спровоцировал блогер-тиктокер. Из данных аккаунта шутника следует, что его зовут Анджан. Молодой человек собрал толпу и забавы ради разбросал купюры из "банка приколов", которые посетители приняли за настоящие деньги. По словам очевидцев, происходящее парня забавляло, он все снимал на видео. По данным СМИ, позже блогер сбежал.

Официальный представитель торгового центра Павел Горохов рассказал телеканалу Москва 24, что в инциденте на первом этаже участвовали порядка 50–60 человек.





Павел Горохов официальный представитель ТЦ "Афимолл" Они рассредоточились по залу, в какой-то момент собрались все под балконом, куда с третьего этажа им были брошены деньги. В этот момент как раз и началась съемка с третьего этажа участников данной акции, то есть акция была спланирована.

Вместе с тем он добавил, что служба безопасности торгового центра оперативно разогнала толпу и вызвала полицию.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что заявлений о противоправных действиях не поступало, нет информации и о пострадавших. Однако позднее по факту происшествия полиция организовала проверку.

В свою очередь, юрист, член Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал телеканалу Москва 24, что блогер может понести административную ответственность. По мнению эксперта, действия молодого человека и его команды подпадают под статью КоАП "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

"Санкции по этой статье не очень вдохновляющие в том смысле, что штраф составляет до 20 тысяч рублей, предполагается возможность общественных работ на срок до 100 часов. Ну или, собственно, арест на 15 суток", – объяснил Кирьянов.



Обличитель пороков?

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Москвой 24 заявил, что такая реакция толпы является стандартной, когда в нее кидают какую-либо значимую "приманку".

"Здесь дело не столько в жажде наживы, я думаю, в чем обычно обвиняют, сколько в эффекте толпы... Не то чтобы эти люди так сильно захотели денег – дело как раз в этом стадном инстинкте. Давно известно правило: разум толпы равен разуму самого глупого ее участника", – объяснил эксперт.





Алексей Рощин социальный психолог Кто-то действительно подумал: будут давать деньги, я сейчас озолочусь!.. А люди, которые оказались рядом, в эту толпу были вовлечены, поддались общему настроению. Очень многие, выйдя из толпы, потом не могут ни себе, ни другим объяснить, а что на них нашло, почему они это делали, почему повторяли действия.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что блогер, по его мнению, поступил подло. Рощин пояснил, что молодой человек создал условия для ввода людей в состояние, подобное трансу. "Создать толпу означает во многом ввести людей в транс, где большинство перестают отвечать за себя. И это чревато последствиями. И в принципе за такие вещи надо наказывать", – подытожил социальный психолог.

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко сравнила произошедшую ситуацию в "Афимолле" со сценой из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, когда Воланд разбрасывал деньги, а люди их в спешке собирали, желая быстро обогатиться.

"Про алчность здесь можно говорить. Это все старо как мир: всегда будут такие люди, которые захотят взять что-то просто так, которые постоянно живут какими-то скидками и акциями... То есть люди, которые предполагают, что на них эти деньги могут свалиться просто так. Это такая установка", – сказала эксперт.

Вместе с тем поведение блогера психолог назвала издевательством.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук Любые пранки всегда делаются для того, чтобы создать ажиотаж вокруг себя, хайпануть и на отсутствии добродетелей некоторых людей заработать очки, лайки, статус. Когда вопрос доходит до денег, люди забывают свои добродетели, проявляется и инстинкт.

Тем более, по словам эксперта, в обществе сейчас и так существуют серьезные проблемы: из-за пандемии у людей есть сложности с заработком. Сложились все объективные обстоятельства, чтобы эта ситуация произошла, подытожила психолог.