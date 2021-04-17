Защита пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом обжаловала меру пресечения блогеру

На Youtube появился ролик с Эдвардом Билом, который находится под домашним арестом

Защита Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била выразила несогласие с мерой пресечения для подозреваемого. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы не удовлетворены избранной мерой пресечения и обжаловали постановление суда первой инстанции", – заявил адвокат Андрей Князев.

Юрист уточнил, что на данный момент не имеет права озвучить доводы апелляционной комиссии. Они будут озвучены позже, на заседании суда апелляционной инстанции.

ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.

Позднее стало известно, что по делу блогера Эдварда Била назначены дополнительные экспертизы. Информацию подтвердили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

