"Трусливое нападение": мир отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе

16 октября террорист расстрелял двух болельщиков сборной Швеции по футболу перед матчем в Брюсселе. Несмотря на введенный после этого максимальный уровень угрозы, убийца спокойно ездил всю ночь на скутере по улицам города. Нейтрализовать его смогли только к утру. Что известно о мужчине и как на случившееся отреагировали в мире, расскажет Москва 24.
Убийство в центре города
Неизвестный устроил стрельбу на улицах Брюсселя вечером 16 октября. Жертвами стали два футбольных фаната сборной Швеции, которые приехали поболеть за свою команду в матче против Бельгии. Террорист в оранжевом сигнальном жилете приехал на скутере к одному из зданий рядом с площадью Сенктелет в центре города, начал бегать за своими жертвами и расстреливать их, предположительно из АК-47. По информации СМИ, в этот момент нападавший кричал: "Аллах Акбар". Кроме двоих погибших, несколько человек получили ранения.
Власти Бельгии назвали случившееся терактом и повысили уровень террористической угрозы до максимального. Премьер-министр Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, а МИД Швеции разослал СМС своим соотечественникам с призывом оставаться в безопасном месте и не показывать, откуда они приехали.
Футбольный матч между сборными этих стран хоть и начался, но в итоге в перерыве между таймами его решили не продолжать. При этом примерно 35 тысяч зрителей не могли покинуть стадион четыре часа.
Ранее Абдесалем якобы уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.
Несмотря на принятые меры, в Сети есть множество видео, как стрелок всю ночь катался по Брюсселю на скутере. Террориста нашли только к утру, его подстрелили в одном из кафе в коммуне Скарбек. Мужчина открыл ответный огонь по полицейским, но никто из них не пострадал. Задержанного отвезли в реанимацию, где он позднее умер.
Местные силовики провели обыск в квартире мужчины и выяснили, что у него могло быть двое сообщников – их уже объявили в розыск. Несмотря на ликвидацию террориста, власти Бельгии не стали сразу отменять повышенный уровень террористической угрозы.
Международная реакция
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон в интервью изданию Fotbollskanalen рассказал, что о случившемся с фанатами он и его футболисты узнали только в перерыве игры с Бельгией. Пообщавшись с соперниками, все спортсмены сошлись во мнении, что проводить встречу в такой ситуации дальше невозможно.
"Это совершенно отвратительно, и мне очень грустно. Это настоящая трагедия, все мои мысли сейчас с теми, кого она затронула, и с их семьями. Что это за чертов мир, в котором мы живем?" – сказал он.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве фанатов время от времени приезжал в страну, однако не был известен местной полиции. По его мнению, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо усилить контроль на границах. Кристерссон убежден, что этот теракт был направлен против Швеции и ее граждан.
После событий в Брюсселе премьер-министр Бельгии выразил соболезнования своему шведскому коллеге. Александр де Кроо назвал эту ситуацию "ужасным нападением".
"Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом", – написал он в социальной сети X (бывший Twitter).
Слова поддержки опубликовала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Хочу выразить свое глубокое сочувствие премьер-министру Швеции и всему шведскому народу, потерявшему двух своих соотечественников в результате трусливого нападения в Брюсселе. Наши мысли обращены к вам в это трудное время", – подчеркнула она в своем аккаунте в X.
Также свои соболезнования высказали глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний выразил поддержку не только шведскому, но и бельгийскому премьеру.
"Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях, чье потрясение мы разделяем", – подчеркнул Макрон в соцсетях.
Кроме того, Париж по поручению главы МВД Жеральда Дарманена усилил охрану границы страны с Бельгией. Дополнительные меры безопасности приняты и в Лилле, где 17 октября должен состояться матч национальных команд Франции и Шотландии.
Теракт в Брюсселе осудил и Мусульманский совет Бельгии. В пресс-службе организации заявили, что она удвоит усилия по противодействию "смертоносной идеологии и ее разрушительному воздействию".
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