"Трусливое нападение": мир отреагировал на убийство шведских фанатов в Брюсселе

16 октября террорист расстрелял двух болельщиков сборной Швеции по футболу перед матчем в Брюсселе. Несмотря на введенный после этого максимальный уровень угрозы, убийца спокойно ездил всю ночь на скутере по улицам города. Нейтрализовать его смогли только к утру. Что известно о мужчине и как на случившееся отреагировали в мире, расскажет Москва 24.

Убийство в центре города

Неизвестный устроил стрельбу на улицах Брюсселя вечером 16 октября. Жертвами стали два футбольных фаната сборной Швеции, которые приехали поболеть за свою команду в матче против Бельгии. Террорист в оранжевом сигнальном жилете приехал на скутере к одному из зданий рядом с площадью Сенктелет в центре города, начал бегать за своими жертвами и расстреливать их, предположительно из АК-47. По информации СМИ, в этот момент нападавший кричал: "Аллах Акбар". Кроме двоих погибших, несколько человек получили ранения.

Власти Бельгии назвали случившееся терактом и повысили уровень террористической угрозы до максимального. Премьер-министр Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, а МИД Швеции разослал СМС своим соотечественникам с призывом оставаться в безопасном месте и не показывать, откуда они приехали.

Футбольный матч между сборными этих стран хоть и начался, но в итоге в перерыве между таймами его решили не продолжать. При этом примерно 35 тысяч зрителей не могли покинуть стадион четыре часа.



По данным СМИ, предполагаемым преступником оказался 45-летний уроженец Туниса по имени Абдесалем Л. Мужчина записал видео, в котором признался в принадлежности к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и заявил, что готов "мстить за мусульман" и умереть. В его соцсетях нашли записи об убийстве на религиозной почве мусульманского мальчика 71-летним жителем Чикаго, а также фото разбомбленного сектора Газа. При этом бельгийские СМИ со ссылкой на главу Федеральной службы Эрика Ван Дер Сипта уточняют, что связь между терактом и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке не доказана. Ранее Абдесалем якобы уже был известен спецслужбам своими радикальными взглядами.



Несмотря на принятые меры, в Сети есть множество видео, как стрелок всю ночь катался по Брюсселю на скутере. Террориста нашли только к утру, его подстрелили в одном из кафе в коммуне Скарбек. Мужчина открыл ответный огонь по полицейским, но никто из них не пострадал. Задержанного отвезли в реанимацию, где он позднее умер.





Аннелис Верлинден министр внутренних дел Бельгии Исполнитель теракта в Брюсселе был идентифицирован, он скончался. Мы благодарим службы разведки и безопасности, а также прокуратуру за быстрые и решительные действия вчера вечером и сегодня утром.

Местные силовики провели обыск в квартире мужчины и выяснили, что у него могло быть двое сообщников – их уже объявили в розыск. Несмотря на ликвидацию террориста, власти Бельгии не стали сразу отменять повышенный уровень террористической угрозы.

Международная реакция

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон в интервью изданию Fotbollskanalen рассказал, что о случившемся с фанатами он и его футболисты узнали только в перерыве игры с Бельгией. Пообщавшись с соперниками, все спортсмены сошлись во мнении, что проводить встречу в такой ситуации дальше невозможно.

"Это совершенно отвратительно, и мне очень грустно. Это настоящая трагедия, все мои мысли сейчас с теми, кого она затронула, и с их семьями. Что это за чертов мир, в котором мы живем?" – сказал он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на пресс-конференции, что подозреваемый в убийстве фанатов время от времени приезжал в страну, однако не был известен местной полиции. По его мнению, чтобы подобных инцидентов больше не было, необходимо усилить контроль на границах. Кристерссон убежден, что этот теракт был направлен против Швеции и ее граждан.





Ульф Кристерссон премьер-министр Швециис Опасные люди, не являющиеся подданными Швеции, должны немедленно покинуть нашу страну.

После событий в Брюсселе премьер-министр Бельгии выразил соболезнования своему шведскому коллеге. Александр де Кроо назвал эту ситуацию "ужасным нападением".

"Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом", – написал он в социальной сети X (бывший Twitter).

Слова поддержки опубликовала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хочу выразить свое глубокое сочувствие премьер-министру Швеции и всему шведскому народу, потерявшему двух своих соотечественников в результате трусливого нападения в Брюсселе. Наши мысли обращены к вам в это трудное время", – подчеркнула она в своем аккаунте в X.

Также свои соболезнования высказали глава Евросовета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон. Последний выразил поддержку не только шведскому, но и бельгийскому премьеру.

"Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях, чье потрясение мы разделяем", – подчеркнул Макрон в соцсетях.

Кроме того, Париж по поручению главы МВД Жеральда Дарманена усилил охрану границы страны с Бельгией. Дополнительные меры безопасности приняты и в Лилле, где 17 октября должен состояться матч национальных команд Франции и Шотландии.

Теракт в Брюсселе осудил и Мусульманский совет Бельгии. В пресс-службе организации заявили, что она удвоит усилия по противодействию "смертоносной идеологии и ее разрушительному воздействию".