Адвокат Марцинкевича прокомментировал смерть подзащитного в СИЗО

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО: его тело обнаружили в камере рано утром 16 сентября. Информацию о самоубийстве подтвердили в Главном управлении ФСИН по области. Рассказываем, что известно о произошедшем.



"Состояние было крайне подавленное"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, – видеоблогер, лидер националистического движения "Реструкт". Утром 16 сентября его тело обнаружили в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. В ГУ ФСИН по Челябинской области подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что мужчина совершил самоубийство.

"Предварительная причина смерти – суицид. На место происшествия незамедлительно прибыли медработники, которые провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", – заявила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по региону Ольга Емельянова.





из сообщения пресс-службы СК РФ по Челябинской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку.

По данным СМИ, в предсмертной записке Марцинкевич написал: "Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства". Также погибший якобы попросил отправить письмо своей гражданской жене, передать ей книгу "Протекционизм и коммунизм" и личный ежедневник.



Предсмертная записка Марцинкевича. Фото: vk.com/fsintoday

Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль рассказала телеканалу Москва 24, что с большой долей вероятности записку действительно написал Тесак.

"Потому что очень схож вот этот психомоторный рисунок стереотипа письма во всех образцах почерка. Состояние, в котором написана записка, конечно, крайне нервозное, тревожное", – считает специалист.

В СК РФ по Челябинской области уточнили, что сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти Марцинкевича. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Главное управление ФСИН РФ по Челябинской области также проводит служебную проверку по факту произошедшего.

Представлявший интересы Тесака адвокат Алексей Михальчик в беседе с Москвой 24 заявил, что Марцинкевич жаловался на пытки, якобы "из него выбивали какие-то признания в преступлениях, которых он не совершал", и заставили подписать какие-то документы.





Алексей Михальчик адвокат Максима Марцинкевича Он был в очень тяжелом моральном и физическом состоянии в связи с этой ситуацией. Его могло это событие подтолкнуть. Состояние было крайне подавленное. Все возможно, может быть, это действия со стороны каких-то других лиц, ничего не могу исключить.

По данным Михальчика, родители Тесака тоже не верят, что их сын мог наложить на себя руки. В связи с этим родные требуют возбудить уголовное дело об убийстве Марцинкевича. По словам адвоката, обращение отца погибшего уже было направлено главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала, что Марцинкевич никогда не обращался с жалобами.



"Я посещала СИЗО-3 два раза за последние две недели. Нарушений не выявила, жалоб от лиц, там находившихся, не поступало. Марцинкевич в мой адрес никогда не обращался, как и его родственники, друзья", – заявила она.

Громкие дела с участием Тесака

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В поле зрения правоохранителей Тесак впервые попал после инцидента в 2007 году. По данным следователей, он посетил клуб "Билингва", где во время проведения политических дебатов выкрикивал экстремистские лозунги. В результате в 2008 году его приговорили к трем годам колонии.

Очередной срок мужчина получил за опубликованное в интернете постановочное видео казни "таджикского наркоторговца". В нем люди, одетые в белые балахоны, инсценировали повешение мужчины, отрубили ногу топором, а затем сожгли ее на костре. При этом участники действа произносили лозунги, направленные на разжигание межнациональной вражды.

Также Тесак запустил проект, целью которого была заявлена борьба с педофилами. Участники проекта вели переписки интимного характера с мужчинами от имени несовершеннолетних девочек, а после предлагали им вместе провести время. На свидании героев-любовников ждал неприятный сюрприз: их мазали краской, избивали, а происходящее снимали на видео и публиковали в интернете.

Самым громким скандалом, связанным с этим проектом, оказалась поимка заместителя руководителя управления судебных приставов Подмосковья Андрея Каминова – он пытался совратить 14-летнего мальчика. В результате чиновник лишился работы и получил два с половиной года колонии общего режима.

В 2018 году за нападения на людей, которых Марцинкевич посчитал наркоторговцами, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. По версии следствия, под предлогом осуществления социально значимых проектов Тесак и его соратники нападали в столице на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. В 2019-м решение суда вступило в силу.